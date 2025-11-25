Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir program düzenleyerek şehrin eğitim neferlerini bir araya getirdi. Çamlıca Restoran’da gerçekleştirilen buluşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti, onların özel gününü kutladı ve her birine çiçek takdim etti. Program boyunca öğretmenlerle yakından ilgilenen Başkan Görgel, sıcak ve samimi mesajlarla eğitimin toplumdaki belirleyici rolüne dikkat çekti.

“Öğretmenlik Bir İnsan İnşa Etme Sanatıdır”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün burada, geleceğimizin mimarları olan değerli öğretmenlerimizle bir arada bulunmanın huzurunu yaşıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bir çocuğun gözlerine umut eken, bir gencin kalbine cesaret bırakan, bir milletin istikametini belirleyen öğretmenlerimiz, bu ülkenin kaderini değiştiren kahramanlardır. Emekleriniz sınıflarla sınırlı değil; bu şehrin ve ülkemizin her köşesine yayılmış ilim, ahlak ve hikmet tohumlarıdır” cümlelerini kaydetti.

“UNESCO Edebiyat Şehri Unvanında Öğretmenlerin Payı Büyük”

Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na edebiyat alanında dahil olmasının gurur verici bir gelişme olduğunu belirten Başkan Görgel, bu başarıda öğretmenlerin büyük payı olduğunu söyledi. Görgel, “Kahramanmaraş’ın edebiyat başkenti sıfatını taşımasında, öğretmenlerimizin yıllardır nesillere verdiği emeğin büyük etkisi var. Öğrencilerine kelimeleri sevdiren, kitabı hayatının merkezine koyan ve düşünmeyi öğreten öğretmenlerimiz. UNESCO Edebiyat Şehri unvanının hakkını verecek yeni çalışmaları da inşallah hep birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

“Eğitim Altyapımızı Birlikte Ayağa Kaldırıyoruz”

6 Şubat depremlerinin ardından şehirde yürütülen eğitim yatırımları hakkında da bilgiler veren Görgel, öğretmenlerin bu süreçte gösterdiği sabrı ve fedakârlığı takdirle karşıladığını ifade etti. Başkan Görgel, “Depremi en derin şekilde yaşayan şehirlerden biri olarak, öğretmenlerimizin dirayeti ve fedakârlığı her türlü takdirin üzerinde. Yaralarımızı birlikte sardık; eğitim altyapımızı da birlikte ayağa kaldırıyoruz. Bugün hamdolsun, devam eden çalışmalarla derslik sayımız deprem öncesine göre yüzde 11 artıyor. Eğitim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğretmen Güçlü Olursa Şehir Güçlü Olur”

Konuşmasında öğretmenlerin şehir için büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Başkan Görgel, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Görgel konuşmasını, “Şehrimizin kalkınmasında, kültürünün korunmasında ve insanımızın yetişmesinde öğretmenlerimizin emeği asla ölçülemez. Biz bu şehre hizmet ederken biliyoruz ki; attığımız her adımda, aldığımız her kararda öğretmenlerimizle omuz omuza yarınları inşa ediyoruz. Öğretmenlerimiz bu milletin hafızasını diri tutanlar, bu neslin kalbini yoğuranlar ve şehrimizin en değerli hazineleridir. Çünkü biliyoruz ki; öğretmen güçlü olursa şehir güçlü olur, şehir güçlü olursa Türkiye güçlü olur” cümleleriyle noktaladı.

40 Yılı Aşan Hizmetlere Özel Plaket

Program kapsamında mesleğinde 40 yıl ve üzeri görev yapan öğretmenlere de Başkan Fırat Görgel tarafından plaket takdim edildi. Duygu dolu anların yaşandığı törende öğretmenler, kendilerine verilen değerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.