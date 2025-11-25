Kahramannaraş'taki esnaf ve sanatkarın sıkıntılarını gündeme taşıyarak çözümler için kamuoyu oluşturmakla görevli esnaf ve sanatkarlar odalarının yönetimleri son günlerde birbiri ardına açıklamalar yaparak mücbir sebep hali süresinin yeniden uzatılması çağrısında bulunuyor.

Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran da bir açıklama yaparak, küçük esnaf ve sanatkarın halen konteynerlerde zor şartlarda ayakta durabilme mücadelesi verdiğine dikkat çekti.

Devletin tüm imkanlarını seferber ederek deprem bölgesi illerinin yeniden ayağa kaldırılmasına çalıştığını söyleyen başkan Uyduran, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinin yaralarını sarabilmek için herkes elinden gelen çabayı ortaya koyuyor. Dükkanları yıkılan esnafımız ise yeniden ayağa kalkabilmeye çalışıyor. Bu mücadele sırasında devletimiz de kendisine düşen görevleri ve desteği yerine getiriyor. Bunun için müteşekkiriz. Ancak, küçük esnaf ve sanatkarımıza destek olunması amacı ile mücbir sebep halinin yeniden uzatılması gerekiyor. Esnaflarımızın kalıcı işyerlerine geçebilmesine kadar bu desteğin gerekli olduğuna inanıyoruz. Devlet büyüklerimizin bu haklı istek ve beklentileri dikkate alarak, 30 Kasım'da sona erecek olan mücbir sebep hali süresini bir kez daha uzatacağına olan inancımız ise tamdır."