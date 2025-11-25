Okul öğretmenleri, toplu sözleşme sürecinde öne sürülen düşük zam teklifi ve ayrımcı uygulamalara tepki göstermek için okul önünde bir araya geldi.
Yönetimin %12 zam ve 2027 yılı için %0 artış önerisini “kabul edilemez” bulan öğretmenler, “Sadaka değil toplu sözleşme!”, “Eşit işe eşit ücret!” sloganlarıyla yönetimi protesto etti.
“AYRIMCILIĞIN BELGESİ BU UYGULAMADIR!”
Basın açıklamasını yapan Tez-Koop-İş İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, Türk öğretmenlere uygulanan ücret ve iş yükü politikasını sert sözlerle eleştirdi:
“Türk öğretmen daha düşük ücretle, daha ağır iş yüküyle çalıştırılıyor.
Bu tablo ayrımcılığın belgesidir.
Bu anlayış değişmezse, Özel İtalyan Lisesi’nin önü eylem alanımız olmaya devam edecektir.”
DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ: SENDİKALAR, STK’LAR VE SANATÇILAR YAN YANA
Protestoya;
• Tez-Koop-İş İstanbul Şube yöneticileri,
• Özel Öğretmenler Sendikası,
• İŞÇİDER İstanbul İl Başkanlığı.
• Oyuncu Gülsen Tuncer,
destek vererek katılım sağladı.
Eylem, Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlere çiçek takdim edilmesiyle sona erdi.
**İŞÇİDER’DEN NET MESAJ:
“BU MÜCADELE GERİYE DÖNMEZ — EMEK KAZANACAK, EMEKÇİ KAZANACAK!”**
İŞÇİDER İstanbul İl Başkanı Mustafa Kirenli, eylemde yaptığı açıklamada güçlü bir dayanışma çağrısı yaptı:
“Emeğin mücadelesi neredeyse İŞÇİDER oradadır.
Öğretmenlerin sesi bizim sesimizdir.
Bu mücadele durmaz; emek kazanacak, emekçi kazanacak.”