Okul öğretmenleri, toplu sözleşme sürecinde öne sürülen düşük zam teklifi ve ayrımcı uygulamalara tepki göstermek için okul önünde bir araya geldi.

Yönetimin %12 zam ve 2027 yılı için %0 artış önerisini “kabul edilemez” bulan öğretmenler, “Sadaka değil toplu sözleşme!”, “Eşit işe eşit ücret!” sloganlarıyla yönetimi protesto etti.

"AYRIMCILIĞIN BELGESİ BU UYGULAMADIR!"

Basın açıklamasını yapan Tez-Koop-İş İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, Türk öğretmenlere uygulanan ücret ve iş yükü politikasını sert sözlerle eleştirdi:

"Türk öğretmen daha düşük ücretle, daha ağır iş yüküyle çalıştırılıyor.

Bu tablo ayrımcılığın belgesidir.

Bu anlayış değişmezse, Özel İtalyan Lisesi’nin önü eylem alanımız olmaya devam edecektir.”

DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ: SENDİKALAR, STK’LAR VE SANATÇILAR YAN YANA

Protestoya;

• Tez-Koop-İş İstanbul Şube yöneticileri,

• Özel Öğretmenler Sendikası,

• İŞÇİDER İstanbul İl Başkanlığı.

• Oyuncu Gülsen Tuncer,

destek vererek katılım sağladı.

Eylem, Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlere çiçek takdim edilmesiyle sona erdi.

**İŞÇİDER'DEN NET MESAJ:

“BU MÜCADELE GERİYE DÖNMEZ — EMEK KAZANACAK, EMEKÇİ KAZANACAK!”**

İŞÇİDER İstanbul İl Başkanı Mustafa Kirenli, eylemde yaptığı açıklamada güçlü bir dayanışma çağrısı yaptı:

“Emeğin mücadelesi neredeyse İŞÇİDER oradadır.

Öğretmenlerin sesi bizim sesimizdir.

Bu mücadele durmaz; emek kazanacak, emekçi kazanacak.”