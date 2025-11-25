Millî Mücadele ruhunun Anadolu’ya yayılmasında büyük rol oynayan ve Maraş’ta direnişin en önemli sembollerinden olan Sütçü İmam, vefatının 103. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen programda rahmet ve minnetle yâd edildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından organize edilen anma programına şehir protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sütçü İmam’ın kabrinde gerçekleştirilen programa; Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Millî Mücadele kahramanları, şehitler ve ahirete irtihal eden gaziler için dualar edildi.

“Sütçü İmam, Bu Şehrin Bağımsızlık İradesinin Temsilcisidir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün, Millî Mücadele’nin sembol isimlerinden, şehrimizde direniş ruhunun ilk ateşini yakan Sütçü İmam’ı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ettik. Sütçü İmam, yalnızca Kahramanmaraş’ın değil, tüm Anadolu’nun bağımsızlık iradesini temsil eden tarihi bir duruşun adıdır. O gün gösterdiği cesaret, bugün hâlâ bu şehirde yaşayan her bir hemşehrimizin kalbinde karşılığını bulan bir ruh taşımakta.Bizler, Sütçü İmam’ın emanet ettiği bu kahramanlık mirasını gelecek nesillere aktarmayı, onun adını ve hatırasını yaşatmayı görev biliyoruz. Millî Mücadele’de örnek olan birlik ve dayanışma ruhunu yeniden güçlendirmek, şehrimizin her köşesinde bu bilinçle hizmet üretmek için çalışmaya devam ediyoruz.Bu vesileyle başta Sütçü İmam olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.