Kuvvetli rüzgârla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir bir düşüş yaşanacağı belirtilerek, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), şehir genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr ve soğuk hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, 15 Ocak Perşembe günü akşam saatlerine kadar kuzeyden esecek rüzgârların etkisini artıracağı belirtildi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, şehir genelinde etkili olacak rüzgârın yer yer saatte 60 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Kuvvetli rüzgârla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir bir düşüş yaşanacağı, özellikle gece ve sabah saatlerinde soğuk havanın etkisini daha da artıracağı bildirildi.

Buzlanma ve Don Riski

AKOM açıklamasında, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülebileceğine dikkat çekildi. Özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere şehir genelinde ulaşımda aksamalar, kaygan zeminler ve olası olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli olması istendi. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olmaları ve olası olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerinalınması gerektiği belirtildi. Ayrıca, soğuk hava ve don riskine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların da dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.