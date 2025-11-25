Başkan Görgel, “Kahramanmaraş olarak, kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın sosyal destek çalışmalarını tek çatı altında toplayacak yapay zekâ destekli yazılıma sahip ilk şehir olduk.Artık Kahramanmaraş Sosyal Risk Haritası bir çatı görevini üstlenecek. Şiddet olaylarından psikososyal desteğe, engelli hizmetlerinden sosyal yardım süreçlerine kadar tüm veriler tek bir sistemde toplanacak” dedi.

Kahramanmaraş’ta kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık ve benzeri sosyal sorunları bütüncül bir yaklaşımla ele almayı hedefleyen “Kahramanmaraş Sosyal Risk Haritası” protokolü, Valilik ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalandı. Valilik Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kamu kurumlarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Yapay Zeka Destekli Yazılıma Sahip İlk Şehir

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün Kahramanmaraş için çok önemli bir adımı Sayın Valimiz öncülüğünde atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı ‘Aile Yılı’ olarak ilan edildi. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal destek çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Aileyi merkeze alan hizmetlerimiz her geçen gün güçleniyor.Bugün ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından açıklanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda önemli bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş olarak, kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın sosyal destek çalışmalarını tek çatı altında toplayacak, yapay zekâ destekli yazılıma sahip ilk şehir olduk. Sistemle ilgili teknik çalışmalar, Bilgi İşlem Dairemiz ile Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından yürütüldü. Tüm paydaşlarımız sürece önemli katkılar sağladı” dedi.

“Kahramanmaraş Sosyal Risk Haritası Bir Çatı Görevini Üstlenecek”

Başkan Görgel konuşmasının devamında, “Artık Kahramanmaraş Sosyal Risk Haritası bir çatı görevini üstlenecek. Şiddet olaylarından psikososyal desteğe, engelli hizmetlerinden sosyal yardım süreçlerine kadar tüm veriler tek bir sistemde toplanacak. Örneğin, şiddet olaylarının yoğunlaştığı bölgelerde önleyici hizmetler hızla devreye alınacak. Engelli vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı mahallelerde yaşamı kolaylaştırıcı hizmetler planlanacak. Sosyal destek ihtiyacının arttığı yerlerde ise bu ihtiyacı iyileştirici çalışmalar sistem tarafından analiz edilerek önümüze sunulacak. Mahalle mahalle, sokak sokak şehir genelindeki sosyal durumun haritası çıkarılacak. Böylece hem destekleyici hem geliştirici hem de önleyici kamu hizmetlerinin daha etkin ve uygulanabilir bir şekilde yürütülmesini hedefliyoruz. Bu yaklaşım, aile içi şiddetten akran zorbalığına kadar birçok alanda önemli bir önleme mekanizması olacak” ifadelerini kullandı.

“Örnek Hizmetler Üretmeye Devam Edeceğiz”

Başkan Görgel konuşmasını, “6 Şubat depremlerinden sonra hızla ayağa kalkma sürecinde olan şehrimizde, insanı merkeze alan bu çalışmayı son derece önemsiyoruz. Bir şiddet olayının önlenmesi, bağımlılıktan bir gencimizin kurtulması veya bir hemşehrimizin sosyal desteğe ulaştırılması hepimiz için büyük önem taşıyor. Ayrıca, depremlerin ardından oluşan sosyal risklerin tespit edilmesi ve etkilerinin araştırılması açısından da sistem bizlere önemli bir yol haritası sunacak.İmzalayacağımız bu protokolle, tüm kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarını yapay zekâ destekli Kahramanmaraş Sosyal Risk Haritası sistemine ekleme sürecini başlatıyoruz. Bu çalışmaya katkı sunan başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm il müdürlerimize ve iş birliği içerisinde olacağımız sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri örnek uygulamalarla ilklerin şehri olmaya ve Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceğiz” cümleleriyle noktaladı.