Aynı zamanda TYP Mağdurları Derneği’nin kurucu başkanı olan Kuzu, işçi mağduriyetlerine yönelik çalışmalarıyla kamuoyunda tanınan bir isim. Yeni göreviyle ilgili açıklama yapan Kuzu, şunları söyledi:

“Adıyaman’da işçilerimizin sesi olmak, yaşanan hak ihlallerine karşı mücadele etmek ve çözüm üretmek için var gücümle çalışacağım. Bu kutsal görevi büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getireceğim.”

İşçi Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Muttalip Akkuş, atamayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Güner Kuzu’nun tecrübesi, liderlik vasıfları ve işçi haklarına olan bağlılığı, derneğimizin Adıyaman’daki çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır. Kendisinin bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyoruz.”

Güner Kuzu’nun göreve atanması, Adıyaman’da işçi haklarının savunulması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi