İş dünyasından akademiye, sanattan sivil topluma kadar birçok alanda başarılarıyla öne çıkan kadınların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesi ve karşılaştıkları zorluklar ele alındı.

Vakfın ev sahipliğinde düzenlenen programda, kadınların sadece bir gün değil her zaman desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Kadınların eğitim, istihdam ve karar alma süreçlerine daha fazla katılım sağlamasının önemine vurgu yapılırken, özellikle deprem sonrası kadınların karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri de paylaşıldı.

Hayat Yeniden Vakfı Başkanı Zeynep Nur Yerhan yaptığı konuşmada, “Kadınların hayatın her alanında güçlenmesi, desteklenmesi ve hak ettikleri fırsatlara erişmesi için hep birlikte çalışmalıyız. Toplumsal eşitlik ancak dayanışmayla mümkün olur.” ifadelerini kullandı.

Yerhan şunları kaydetti: “Bazı buluşmalar sadece sofralarda olmuyor, gönüllerde de oluyor. Bu akşam bizim için öyle bir buluşma. Bu özel günde kolektif şuurun hep beraber oluşturulacağı bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Ramazanda, muhabbet gibi dostluk gibi kavramları aslında çok daha derinden düşüneceğimiz günlerdeyiz. En önemli kavramlardan birisi de kadın ve çocuk. Hayat Yeniden Vakfı, bu mahsunve yorgun şehrin yeniden hatırlanması gereken değerleri için iyiliği temel almış insanların ‘hayat yeniden başlıyor’ dediği yer. Kadınlar ve çocuklar için, Kahramanmaraş için ‘hayat yeniden başlıyor’ dediğimiz yerdeyiz. Çok sayıda projeyle, iyilik hareketiyle, toplumsal projeyle ve birçok organizasyonla biz buradayız ve sizlerin büyük desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Sezai Karakoç’un dediği gibi ‘Bu dünyada olup bitenlerin olup bitmiş olmaması için ne yapıyorsun.’ İşte biz bu birlikteliğin buna vesile olmasını diliyoruz. Geleceğe umut dolu hayaller bırakmak istiyoruz.”

Kadınlar gününün önemine değinen Yerhan bu günün aslında bir kutlama günü olmadığını toplumsal birlikteliğin ve kolektif bilincin ortaya konulacağı bir gün olduğunu söyledi. Yerhan şöyle devam etti: “İşbirliğinin, gönül birliğinin, kader birliğinin ortaya konulacağı bir gün. Kadın meselesine biz bu açıdan bakıyoruz.”

İftar programı, kadınların birbirleriyle deneyimlerini paylaştığı, dayanışmanın güçlendiği anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Hayat Yeniden Vakfı olarak, kadın hakları ve fırsat eşitliği konusundaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.