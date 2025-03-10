Başkan Karaca: "İlçemize Güç Katmaya Devam Edeceğiz"

Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, yaptığı açıklamada, deprem sonrası ilçenin yeniden inşası ve altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Karaca, "Depremde büyük yaralar aldık, ancak hemşehrilerimizin yanında olmak ve ilçemizi daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimizde eksikliği hissedilen belediyemizin makine parkına el attık. Satın aldığımız yeni iş makineleri ile makine parkını güçlendirerek ilçemizin altyapı ihtiyaçlarını daha hızlı ve etkin bir şekilde karşılayacağız." dedi.

HidromekKazıcı/Yükleyiciler İle daha hızlı hizmet sağlanacak

Türkoğlu Belediyesi'nin satın aldığı Hidromekkazıcı/yükleyicinin geniş ve dağlık zorlu coğrafi şartlara sahip Türkoğlu’nda hiçbir kurumu beklemeden yol, altyapı gibi hizmetlerde kullanılacağını da belirten Başkan Karaca; “İlçemiz depremde çok yara aldı, maalesef ilgili kurumlar tarafından yeterince hizmet edilmiyor. Belediye olarak hemşerilerimizin her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Gidermek için de gece gündüz çalışacağız. Belediyemizin kaynakları belli, bunun üzerinde geçmiş dönem SGK borçlarını da kesmeye başladılar. Buna rağmen doğru bütçeyi doğru yerde kullanarak makine parkımızı güçlendirmeye devam ediyoruz.” dedi.

Türkoğlu Halkı Memnun

Türkoğlu halkı, belediyenin deprem sonrası hızlı ve etkili çalışmalarından memnun olduklarını belirtti. İlçe sakinleri, yeni iş makinelerinin altyapı çalışmalarını hızlandıracağını ve ilçenin daha hızlı bir şekilde toparlanacağına inandıklarını dile getirdi.

Yeniden İnşa Süreci Hızla Devam Ediyor

Deprem sonrası Türkoğlu ilçesinde başlatılan yeniden inşa süreci, belediyenin aldığı yeni ekipmanlarla daha da hız kazanacak. Türkoğlu Belediyesi, ilçenin altyapısını güçlendirmek ve hemşehrilerine daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Mehmet Karaca, ilçenin geleceği için her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Türkoğlu Belediyesi'nin bu adımı, deprem sonrası bölgenin yeniden inşası için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İlçe halkı, belediyenin bu tür çalışmalarla bölgenin daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağına inanıyor.