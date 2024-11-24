2023 yılında “Dünyanın En İyi Sağlık Tesisi Tasarımı” ödülünü kazanan HG Hospital, Kahramanmaraş’ın sağlık sektöründe dev bir adım atıyor. Bölgenin en büyük hastanesi olma özelliğine sahip bu prestijli tesis, modern tasarımı ve ileri teknolojisiyle sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatacak.

Kahramanmaraş İçin Büyük Bir Yatırım

HG Hospital’ın mimarı ve sahibi Uzm. Dr. Halil Gürsoy, bu devasa yatırımı şehre kazandırarak Kahramanmaraş’a olan sevgisini bir kez daha gösterdi. Yalnızca bir sağlık tesisi inşa etmekle kalmayıp, şehir halkının daha kaliteli sağlık hizmetlerine erişebilmesi için önemli bir adım attı.

Ziyaretçilerden Tam Not

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ve 112 Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan, hastaneyi ziyaret ederek Gürsoy’dan tesisi hakkında bilgi aldılar. Ziyaretçiler, hastanenin modern tasarımını ve sunduğu hizmetleri beğenerek Gürsoy’a teşekkür ettiler.

Akın Ozan’dan Teşekkür ve Tebrik

112 Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, HG Hospital’ın bölgeye kattığı değeri vurguladı ve şunları söyledi:

“Halil Gürsoy, bu büyük yatırımı şehrimize kazandırarak Kahramanmaraş’a olan sevgisini bir kez daha gösterdi. Rabbim muvaffakiyetler nasip etsin, Allah yar ve yardımcısı olsun.”

Başkanlardan Destek ve Teşekkür

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen de Halil Gürsoy’u tebrik ederek, hastanenin bölge için taşıdığı önemi dile getirdiler.

Sağlıkta Yeni Bir Dönem Başlıyor

HG Hospital, kısa süre içinde kapılarını açarak Kahramanmaraş’a ve çevresine yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunacak. Bu prestijli tesis, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.