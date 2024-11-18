Karşılaşma, 30 Ekim Pazar günü Mehmet Dizibüyük Sentetik Çim Saha’da gerçekleştirildi.

Maçın başlangıcında konuk takım Bornovaspor'un vuruşuyla başladı. Kahramanmaraşspor, saha ve seyirci desteğini arkasına alarak rakibine baskı kurdu ve maçın ilk yarısını golsüz eşitlikle tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Kahramanmaraşspor, 73. dakikada Arda'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gol, ev sahibi takımın taraftarlarını coşturdu ve Kahramanmaraşspor galibiyete bir adım daha yaklaşmıştı.

Ancak maçın son dakikalarında, Bornovaspor 90+2. dakikada kazandığı penaltı atışını gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi. Bu eşitlik, karşılaşmanın sonucunu belirledi ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.