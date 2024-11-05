Yerleşim yerlerinin sorunlarını çözüme kavuşturarak mahallelerin standardını iyileştirmek için yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bölgenin önde gelen sağlık turizm tesislerinden Ilıca’nın uzun yıllardır süregelen önemli bir sorununa daha ket vuruyor. Mahallede bulunan ve zararlı haşerelerin üreme alanı haline gelen derede gerçekleştirilecek detaylı ilaçlama çalışmaları öncesi bölgeye ulaşım sağlayan yeni bir arter açılıyor. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yeni arterde gerçekleştirilen çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığınca mahalledeki derede geniş çaplı ilaçlama çalışmalarına başlanacak.

Ilıca’nın Katma Değeri Artırılarak Bölge Ekonomisine Katkı Sağlanacak

Derede gerçekleştirilecek ilaçlama uygulamalarıyla, bölgede zararlı haşere popülasyonunun azaltılarak Ilıca’nın sağlık turizm açısından cazibesini koruması ve geliştirmesi hedefleniyor. Ayrıca çevre temizliği sağlanacak, halk sağlığı güvence altına alınacak ve dere güzergahında doğal yaşam desteklenerek ekolojik denge korunacak. Haşere yoğunluğunun azaltılmasıyla Ilıca halkı ve ziyaretçiler için daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulması ve sağlık turizminin gelişimi desteklenerek Ilıca’nın ekonomisine katkı sağlanması planlanıyor.

Karalar: “Mahallemiz İçin Son Derece Elzem Bir Çalışma”

Ilıca’nın en önemli sorunlarından bir tanesinin daha Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturulacağını belirten Mahalle Muhtarı Cuma Karalar, “Mahallemizde bulunan dereden dolayı haşerelerin sayısı son zamanlarda çok artmıştı. Büyükşehir Belediyemiz tarafından burada ilaçlama çalışması gerçekleştirilmesi planlanıyordu ancak yol olmadığı için buraya ulaşım sağlanamıyordu. Şimdi yine Büyükşehir Belediyesi tarafından dereye ulaşım sağlayacak yeni bir yol oluşturuluyor. Yolun açılmasının ardından derede geniş çaplı bir ilaçlama gerçekleştirilecek. Mahallemiz için son derece gerekli ve elzem bir çalışmaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Ilıca’nın En Büyük Sorunlarından Biri Daha Çözüme Kavuşuyor”

Mahalle sakinleri de çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Mehmet Güneş, “Ilıca’nın en önemli ihtiyaçlarından birisi bu derenin ilaçlanmasıydı. Büyükşehir Belediyesi gereken çalışmayı başlattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. İbrahim İnce, “Evim dere yatağına çok yakın. Bu derede aşırı derecede sinek oluyor ve rahatsız ediyor. Sadece çevreyi değil Ilıca’nın tamamını etkiliyor bu durum. Büyükşehir Belediyemiz çok güzel bir çalışma başlattı. Derenin ilaçlanmasıyla birlikte Ilıca’nın en büyük sorunlarından biri daha çözüme kavuşmuş olacak” dedi. Ali Avcı da, “Ilıca’nın uzun yıllardır süregelen sorunu Büyükşehir Belediyemiz tarafından başlatılan çalışmalarla çözüme kavuşacak. Sorunumuzu çözüme kavuşturan Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.