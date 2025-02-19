Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu, sanatseverlere dolu dolu bir program sunmaya devam ediyor.

Tiyatrodan sergiye, konferanstan söyleşiye kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan kültür sanat sezonunda, Türk müziğinin sevilen gruplarından İncesaz, Kahramanmaraşlı müzikseverlerle buluşacak. Nostaljik ve duygu yüklü eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden İncesaz, 21 Şubat Cuma günü Kahramanmaraş’a geliyor. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konser, saat 19.00’da başlayacak.

Unutulmaz Şarkılar Seslendirilecek

İncesaz, kendine has yorumlarıyla hafızalara kazınan eserlerini bu özel gecede dinleyiciler için seslendirecek. Konserde, Türk müziğinin en sevilen parçaları müzikseverlerle buluşacak. Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği kültür sanat etkinlikleriyle şehirde sanat dolu bir atmosfer oluştururken, İncesaz gibi köklü müzik gruplarını dinleyicilerle buluşturarak unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Müziğin ruhu besleyen gücüne tanıklık etmek isteyen herkes, 21 Şubat’ta Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek bu özel konsere davet edildi.