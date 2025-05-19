Karatutlu, bu tarihin halk iradesinin yeniden örgütlendiği, bağımsızlık fikrinin eyleme dönüştüğü tarihsel bir dönemeç olduğunu belirtti.



Egemenlik, Ancak Hukukun Üstünlüğüyle Anlam Kazanır



Dr. Karatutlu açıklamasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan sürecin, yalnızca işgale karşı bir başkaldırı değil, halkın yönetime doğrudan katıldığı yeni bir siyasal iradenin ilk adımı olduğunu kaydetti:

“19 Mayıs, otoriter yapıya değil; hesap verebilir yönetime, tek sesliliğe değil; çoğulculuğa işaret eden bir zihniyetin başlangıcıdır. Bu tarih, milletin özgürlük talebinin kurucu iradeye dönüştüğü gündür. DEVA Partisi olarak, bu mirası yaşatmanın ancak hukuk devleti ilkesine, insan haklarına ve kurumsal şeffaflığa sadakatle mümkün olduğuna inanıyoruz.”



Gençlik, Değişimin Sözde Değil, Fiili Temsilcisidir



Partisinin gençliğe yaklaşımını temel bir siyasal tercih değil, yapısal bir zorunluluk olarak değerlendirdiklerini belirten Karatutlu, gençlerin nitelikli eğitim, özgür ifade ve adil temsil imkanlarına erişiminin anayasal güvence altına alınması gerektiğini ifade etti:

“19 Mayıs, gençliğe övgü değil; görev teslimidir. Bugünün gençlerini yurtdışına zorlayan değil, ülkede tutan, umut veren, onları yalnızca dinleyen değil, birlikte üreten bir yönetim anlayışı kurmak zorundayız. Gençlerin siyasal ve ekonomik hayata katılımı, kalkınmanın da demokratikleşmenin de anahtarıdır.”



Kahramanmaraş’ın Direnci, Cumhuriyet Değerleriyle Bütünleşmelidir



Kahramanmaraş halkının tarih boyunca sergilediği direnç, dayanışma ve vatan sevgisinin, 19 Mayıs ruhuyla birebir örtüştüğünü ifade eden Karatutlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Şehrimizin bağımsızlık karakteri, bugün de adalet arayışında, özgürlük talebinde ve toplumsal dayanışmasında hayat bulmaktadır. Bu anlayışı büyütmek; demokrasiyi kurumlaştırmak, ekonomiyi güçlendirmek, toplumsal barışı kalıcı hale getirmekle mümkündür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş mücadelesi kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; milletimizin ve özellikle gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”