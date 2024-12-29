Akkuş, bu kapsamda Kahramanmaraş Necip Fazıl Yenişehir Devlet Hastanesi Kalite ve Destek Müdürü Abdulkadir Paksoy ile bir araya gelerek önemli mesajlar verdi.

Toplantının Gündeminden Başlıklar:

• İşçi Özlük Haklarının İyileştirilmesi: İşçilerin daha iyi çalışma koşullarına kavuşması için atılacak adımlar ele alındı.

• Çalışanların Refahı İçin Yeni Projeler: Çalışma hayatını daha konforlu ve sürdürülebilir hale getirecek yenilikçi çözümler konuşuldu.

• Adil ve Güçlü Çalışma Düzeni: İşçi-işveren ilişkilerinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için iş birliği vurgulandı.

“Geleceği İnşa Etmek İçin İşçilerin Yanındayız”

Muttalip Akkuş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bizim öncelikli hedefimiz, yalnızca mevcut işçi haklarını savunmak değil, aynı zamanda bu hakları daha ileriye taşımaktır. İşçilerimiz, ülkemizin kalkınmasında temel taşıdır. Daha adil bir çalışma düzeni, daha güçlü bir toplumun anahtarıdır. Dayanışma ve ortak çaba ile hep birlikte daha iyi bir gelecek inşa edeceğiz.”

Hastane yönetiminin nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverliği için teşekkür eden Akkuş, işçi haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

“Hedefimiz Güçlü Bir Gelecek”

Bu anlamlı ziyaret, işçi haklarının korunması ve geliştirilmesi adına somut adımlardan biri olarak öne çıkıyor. İşçi haklarını güvence altına almak, yalnızca bir görev değil, toplumun ortak sorumluluğudur.

Unutulmamalıdır ki işçilerin sesi olmak, adaletin sesi olmaktır!