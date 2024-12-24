Akkuş, mevcut tekliflerin Türkiye’nin yaşam standartlarına göre yetersiz kaldığını vurgulayarak, “Asgari ücret sadece bir rakam değil, aynı zamanda insan onurunun göstergesidir” dedi.

“Bu Ücretler İnsan Onuruna Yakışmıyor”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki görüşmeleri yakından takip ettiklerini belirten Akkuş, artış oranlarının halen yaşam koşullarını karşılamaktan uzak olduğunu söyledi:

“Artan hayat pahalılığı, kira ve gıda fiyatları göz önüne alındığında, sunulan rakamlar bir bireyin değil, bir ailenin temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan çok uzak. Bu tabloyu kabullenmek mümkün değil!”

“Asgari Ücret, Onurlu Bir Yaşamın Anahtarıdır”

2024 yılı için talep edilen asgari ücret artışının daha yaşanılabilir bir seviyeye getirilmesi gerektiğini ifade eden Akkuş, net bir çağrıda bulundu:

“Asgari ücret, yalnızca geçim için değil, insanca yaşamak için yeterli olmalıdır. Türkiye’de gıda, enerji ve kira maliyetleri sürekli artarken, bu seviyede bir ücretle yaşam kalitesini yükseltmek imkânsızdır. Adil bir ücret herkesin hakkıdır!”

Hükümete ve Komisyona Çağrı: Adaletli Davranın!

Hükümete ve Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’na seslenen Akkuş, sosyal devlet anlayışının gereği olarak somut adımlar atılmasını istedi:

“Adil bir ücret politikası yalnızca işçilerin değil, tüm ülke ekonomisinin faydasına olacaktır. İşçilerin alım gücünü artırmak, piyasaları canlandırır ve üretim-tüketim dengesini sağlar. Bu fırsatı değerlendirmek herkesin sorumluluğudur!”

“Türkiye, Emeğin Değerini Bilmelidir!”

İşçilerin haklarını savunmak için daha güçlü mücadele edeceklerini vurgulayan Akkuş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Biz, alın teri döken işçilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Türkiye, emeğe hak ettiği değeri vermeli ve işçiler için onurlu bir yaşam standardı sağlamalıdır. Mücadelemiz, daha adil bir gelecek için sürecek.”

“Adil Ücret, Güçlü Bir Türkiye Demektir!”

Muttalip Akkuş, kamuoyunu daha kararlı bir şekilde harekete geçmeye davet ederken, İşçi Haklarını Koruma Derneği’nin bu süreçte işçilerin yanında olmaya devam edeceğini ve taleplerini her platformda dile getireceğini ifade etti.