Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, dolu dolu etkinlik takvimiyle hız kesmeden devam ediyor. Fuarın altıncı gününde ise KAFUM Fuar Alanı’nda, Bozlak geleneğinin güçlü sesi ve usta yorumcusu İsmail Altunsaray, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yoğun ilgi gören konserde Altunsaray; Gönül Dağı, Bir Bakışta Yaktın Beni, Suya Gider Allı Gelin, Seher Vakti Çaldım Yârin Kapısını, Aslanım Eller, Diyardan Diyara, Fidayda, Nar Danesi, Nalın Dilber ve Ah Yalan Dünya gibi Türk halk müziğinin hafızalara kazınmış eserlerini seslendirdi. Usta sanatçı, hem sazıyla hem de güçlü yorumuyla dinleyicileri adeta mest etti. Konser alanını dolduran müzikseverler, sanatçının performansına coşkulu alkışlarla eşlik ederken, bazı eserlerde hep bir ağızdan söyleyerek ve halay çekerek geceye renk kattı.

“Sazımızla Kahramanmaraşlıların Yaralarına Merhem Olmaya Geldik”

Konser öncesinde açıklamalarda bulunan Altunsaray, “Depremden 5 gün önce Kahramanmaraş’ta konserimiz olmuştu. Şimdi tekrar Kahramanmaraş’tayız. Buranın toparlandığını görmek bizlere büyük mutluluk verdi. Bugün de sazımızla, eserlerimizle Kahramanmaraşlıların yaralarına bir nebze olsun merhem olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.