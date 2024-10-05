KİÜ İslami İlimler Fakültesi yanında inşa edilen caminin açılışı, Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunması, dualar edilmesi ve Cuma Namazının hep birlikte eda edilmesiyle gerçekleştirildi.

Törende konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Hz. Ömer Camii’nin, KİÜ İslami İlimler Fakültesi için bir nevi uygulama merkezi olacağını ifade ederek hayır sahiplerine teşekkür etti. Prof. Dr. Bakan, şöyle konuştu:

“Bu bağlamda caminin yapımını finanse eden Sayın Prof. Dr. Muhammed Hasan Hito Hocamıza, Sayın Ayman Boodai’ye, Sayın Abdurrahman Haliloğlu’na çok çok teşekkür ediyorum. Tabi camimiz kısa süre önce tamamlandı. Burasının çevre düzenlemesinin yapılması gerekiyordu. Bu noktada da destek veren yanımızda olan Büyükşehir Belediyemize, Türkoğlu Belediyemize ve Türkoğlu Kaymakamlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizden önceki rektör hocamız, belediye başkanımız ve kaymakamımıza da minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle dünyada ve İslam coğrafyasında zulüm gören kardeşlerimizin barış ve huzura kavuşmasını, kardeşliğimizin pekişmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

Caminin Türkoğlu’na yaptırılma sürecinde katkı sunan 27. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’de, böylesine anlamlı bir hizmette yer almaktan mutlu olduğunu söyledi. Sözlerinde İsrail’in Filistin ve Lübnan’da sürdürdüğü zulüme de dikkat çeken Güvenç, bu acıların son bulmasını diledi. Güvenç, “Tabi bu gün güzel bir hizmeti tamamlıyoruz. Bu bağlamda caminin yapımına öncülük eden Prof. Dr. Muhammed Hasan Hito’ya teşekkür ediyorum. Kendisi 75 ciltlik 4 mezhebe göre İslam Ansiklopedisi yazan bir büyüğümüz, hocamız. Allah hizmetlerini daim kılsın. O’nun delaleti ile öğrencileri buraya geldiler ve bu camiyi inşa ettiler. İnşallah burayı bir ilim irfan merkezi haline getirelim.” dedi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca’da hayır sahiplerine Türkoğlu ilçe sakinleri adına teşekkür etti. Başkan Karaca, “Diğer yandan ilçemiz için müjde niteliğinde bir bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Şu an aramızda olan Abdurrahman Bey, ilçemize uluslararası imam hatip lisesi ve yurt binası yapacaklar. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Evrensel kardeşliğimiz evvela camilerde vücut bulur. Rabbim hayır ve gayretlerini kabul etsin.” diye konuştu.

Caminin inşa edilmesine öncülük eden Prof. Dr. Muhammed Hasan Hito’da, açılış dolayısıyla yaşadığı mutluluğu ifade etti. Prof. Dr. Hito, “Allah’ın bizlere izzet ve ikramı ile bu camiyi bugün burada açıyoruz. Yüce Allah’tan niyazım, öğrenciler ve ilçe halkı için burayı bir mesken kılmasıdır. Peygamberimiz bir Hadisi Şerif’in de,‘Kim dünyada bir avuç içi kadar mescit inşa etse Allah’ta ona cennette köşk inşa eder’ buyuruyor. Ayrıca İslam medeniyetimizde örnek aldığımız ulema oturacak bir evden evvel hayat belleyecekleri camiyi düşünüyor ve inşa ediyorlardı. Bundan dolayı kendimi çok mutlu addediyorum. Bu duygularla camimizin hayırlı olmasını diliyor, Türkiye başta olmak üzere, İslam aleminin galip medeniyet olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bir diğer iş insanı Ayman Boodai’de konuşmasında 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Kuveyt’ten geldiğini dile getiren Boodai, “Uzak bir diyardan geldim ve bu caminin inşasına katkıda bulundum. Bundan dolayı mutluyum. Ben size Kuveyt’ten selam getirdim. Emin olun Kuveyt Devleti ve halkı sizleri çok seviyor. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Hepinize hazır bulunduğunuz için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Hayırsever Abdurrahman Haliloğlu da, caminin ilk niyaz kapısı olduğunu idrak ederek bu mabedi inşa ettiklerini söyledi. Haliloğlu, “Allah’a şükrediyorum ki burada bir katkım oldu. Ben Türkiye’nin en üstünden en aşağısına kadar tüm siyasetçilerine ve halkına teşekkür ediyorum. Gerek İslam ümmeti olsun gerek Suriyeliler olsun onlara destek oldular. Memleketlerinden hicret eden insanlara Ensar oldular. Bu duygularla Türkiye’nin her zaman emin, güvenli bir belde olmasını Yüce Allah’tan diliyorum.” dedi.

Törende konuşan Kahramanmaraş Müftüsü Abdurrahman Kotan ise 6 Şubat depremleri dolayısıyla kentteki 500 caminin ibadet dışı kaldığını söyledi. Bu dönemde yeni bir cami açılışı yapmanın mutluluğunu duyduklarını dile getiren Kotan, “Tabi devletimizin katkıları ve hayırsahiplerimizin destekleriyle az hazarlı camilerimiz imar edildi. Gelecek hafta itibariyle de 51 camimizin açılışını yapacağız. Diğer yandan hasarlı olan veya yapılacak olan tüm vatandaşlarımızın katkısını bekliyoruz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Muhammed Hasan Hito, Ayman Boodai, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ve Celalettin Güvenç’e katkıları dolayısıyla teşekkür belgesi ve plaket takdiminde bulunuldu.

Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da katıldığı törendetüm davetliler dualar eşliğinde kurdele keserek, Hz. Ömer Camii’nin açılışını gerçekleştirdiler. Cuma Namazı’nın hep birlikte eda edilmesinin ardından katılımcılara, KİÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan lokma ikramında bulunuldu.