Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Sanayide Geleceği Yakalamak: Kahramanmaraş Savunma Sanayii” Konferansı, EXPO 2023 Fuar Alanı Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, TUSAŞ Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Saim Dinç, TUSAŞ Sanayileşme Direktörü Fatih Uysal, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanvekili Hikmet Gümüşer ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Fatih Bülbül konuşmacı olarak katıldı.

Programda konuşan, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Türkiye’de savunma sanayisinin geldiği noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından uygulanan ambargolar dolayısıyla savunma sanayiinde ilk tohumların atıldığını anımsatan Prof. Dr. Kirişçi, Türkiye’nin bu gün itibariyle savunma ihtiyacının yüzde 80’nini yerli ve milli kaynaklarla üretir hale geldiğini kaydederek, “Elbette arzu ettiğimiz yüzde yüze ulaşmak” dedi.

Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefi, Suriye’de Baas ve Esed rejiminin son bulmasında savunma sanayisinin oynadığı kritik role de değinen Prof. Dr. Kişirçi, “Siz zannetmeyin ki artık terör örgütü akıllandı, uslandı, bundan dolayı böyle bir süreç başladı. Hayır, bunlar tabiri yerindeyse bardağa damla damla doldurulan suyun etkisiyle, yapılan çabalarla oldu” diye konuştu. 6 Şubat depremleri sonrasında Türkiye’nin bu enkazın altında kalacağı şeklindeki beklentileri de boşa çıkardığını kaydeden Kirişçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabi depremin ardından ‘bu deprem 99 depremine benzemez,bu deprem çok büyük bir felaket. 11 il, 14 milyon nüfusun doğrudan etkilendiği bir deprem. Türkiye bunun altından kalkamaz, Recep Tayyip Erdoğan bunun altından kalkamaz” gibi bir kanaat oluşturmaya çalıştılar. Ama hamdolsun, savunma sanayimizin de desteği olan iskan ve istihdam çalışmalarından sonra artık Kahramanmaraş 35 bin 188 bağımsız bölümün kuralarının teslim edildiği birinci il konumuna geldi. Dolayısıyla bu üç konu tekrar altını çizmek istiyorum doğrudan doğruya savunma sanayisiyle ilgilidir.”

Savunma sanayisinin Kahramanmaraş’ta planlanmasına ilişkin sürece de vurgu yapan Kirişçi, bu konuda katkı sağlayan Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’a ve TUSAŞ’a teşekkürlerini iletti. Tekstil, kuyumculuk, metal mutfak eşyası sektörlerinde önemli kentlerden biri olan Kahramanmaraş’ın bundan sonraki dönemde savunma sanayisinin de merkezlerinden biri olacağına vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

“Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘Kahramanmaraş TUSAŞ için Kahramankazan’dan sonra ikinci büyük üretim merkezi olacak. Dolayısıyla bu çok çok önemli. Tabi ki bu bir ekosistem işi. Bizim bu ekosistemi daha da güçlendirip, geliştirmemiz lazım. Biliyorsunuz üniversitemizde Airbus-TUSAŞ Meslek Yüksekokulu var ve burada öğrencilerimizi görüyorum. Onların da bu bölümü keyifle istekle aşkla seçtiklerini biliyorum. İnşallah burada Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kahramanmaraş İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ise genel maksatlı üniversite haline gelecek. Bu toplantımızın da İstiklal Üniversitesi’nin tematik olmasına katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Bu gün geldiğimiz noktayı çok önemsediğimi belirtmek istiyorum ve yarına dair, yeni bir Kahramanmaraş’ın inşası noktasında çok umutlanıyorum.”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu da savunma sanayisi yatırımları karşısında büyük heyecan duyduğunu söyledi. Bu konuda önem verdiği hususun ise sermaye dağılımının adil bir şekilde dağılması olduğuna dikkat çeken Karatutlu, “Rafet Başkanımızın bu çalışmalarda emeği çok büyük. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben kendisiyle görüşmemizde şunu söylemiştim. ‘Sermaye yayılırken adil bir yayılım olması gerekir, tabana yayılması gerekir. Siyasetçinin bir görevi de kuzulara şah olan kurtların adil taksim yapması için mücadele etmek.’ İfadesiydi. Tabi ki TUSAŞ bizim için çok önemli bir değer. Ama her türlü sermaye ve şehrin ekonomik büyümesinde tabana yayılı olması, adil bir bölüşüm olması benim peşinde koştuğum değerlerden biridir. İnşallah TUSAŞ’ta öyle olacak. Hocam bu konuda beni ikna etmişti. Bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“SAVUNMASINI BAŞKALARINA EMANET EDEN MİLLETLER, GELECEĞİNİ ONLARIN İNSAFINA BIRAKMIŞ OLUR”

Programa ev sahipliği yapan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kahramanmaraş’ın savunma sanayisinde bir merkez olması için 6 Şubat depremleri sonrası irade ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Prof. Dr. Bakan, gerçekleştirdikleri bu konferans ile alanında uzman isimleri bir araya getirdiklerini ve konunun tüm ayrıntılarına ilişkin bilgiler aktarılacağına vurgu yaptı. Savunma sanayinin ülkeler açısından önemine de dikkat çeken Rektör Bakan, “Savunmasını başkasına emanet eden milletler, geleceğini onların insafına bırakmış olur” sözünü hatırlattı. Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Savunma sanayii, bir ülkenin bağımsızlığını muhafaza edebilmesi, sürdürülebilir kılması için en önemli sektörlerden birisi. Hatta savunma sanayii askeri bağımsızlık anlamında değil, ekonomik, ticari ve teknolojik bağımsızlığımızı kazanabilmemiz, sürdürebilmemiz ve geliştirebilmemiz için üzerinde yine çokça durmamız, büyük yatırımlar yapmamız gereken bir sektör. Dolayısıyla biz Türkiye olarak güçlü ve büyük bir ülkeyiz. Günden güne sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde yolumuza devam ediyoruz. Bu büyüme süreci içerisinde en önemli sektörlerimizden biri de savunma sanayii. Biz şu anda savunma sanayii ihracatında ilk 11’e girmiş bir ülkeyiz. Dünyadaki en büyük 100 savunma sanayii şirketi içerisinde TUSAŞ 38, BAYKAR ise 49’uncu sırada kendilerine yer bulmuş durumda. 2002 yılında savunma sanayii ihracatımız 248 milyon iken 2023 yılında 5,5 milyar dolara, geçen yıl ise 7,1 milyar dolara ulaşmış durumda. Çok doğru adımlarla ilerliyoruz. Çok büyük projelere imza atıyoruz. Bu bağlamda tüm konuşmacı hocalarımıza teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Tüm paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Türkoğlu’ndan Fransa’ya ABD’ye İhracata Başladık”

Açılış konuşmalarının ardından konferanslara geçildi. İlk olarak önceki dönem TUSAŞ Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan tarafından, savunma sanayisinin dünü, bugünü ve yarını hakkında sunum yapıldı. TUSAŞ bünyesinde üretilen helikopter ve uçaklar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Bozdoğan, Türkiye’nin özellikle insansız hava araçlarında noktasında dünyanın lider ülkelerinden biri olduğunu kaydetti.

Sunumuna, ülkelerin savunma sanayine yönelik yaptığı harcamalarına ilişkin bilgiler vererek başlayan Bozdoğan, ABD’nin yıllık 1 trilyon dolarlık savunma harcamalarıyla listenin birinci sırasında olduğunu kaydetti. Çin ve Rusya gibi ülkelerin başını çektiği sıralamada Türkiye’nin 25 milyar dolarlık harcaması ile 17. sırada bulunduğunu dile getiren Bozdoğan, bir yandan yerli ve milli projelerle ithalatı azalttıklarını, diğer yandan da ihracatı artırdıklarını söyledi. Bunun yanında savunma sanayii projeleriyle Türkiye’nin her geçen gün etki alanını artırdığını ifade eden Bozdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu projelerle uluslararası etkimizi bizi seven kardeş, dost ülkelerle olan işbirliğimizi kat be kat artırmış oluyoruz. Bu çok önemli bir sermaye, çok önemli bir haslettir. Ben iyi hatırlıyorum mesela 2020 yılında ayda bir devlet başkanı gelirken, son 2 yıl içerisinde her hafta bir devlet başkanı, bir hava kuvvetleri komutanı, bir genelkurmaybaşkanı ülkemize geliyor. Bu uluslararası etki alanımızı artırdığımızın en önemli göstergelerinden birisi.”

TUSAŞ’ın çok yakın bir zaman içerisinde 10 milyar dolarlık bir güce erişeceğini belirten Bozdoğan, Kahramanmaraş’ın da bu çalışmaların önemli bir parçası olacağının altını çizdi. Çalışmalara başladıkları ilk dönemde 62 projesi bulunan TUSAŞ’ınbu gün bin yüz proje geliştirdiğini anımsatan Bozdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türk Havacılık ve Uzay Sanayii olarak biz bir fabrikalar setiyiz. TUSAŞ’tayapılan işlerin dünyada farklı farklı şirketler ve fabrikalarda yapıldığı örnekler var. Ama biz TUSAŞ olarak bunların hepsini toplamışız. İnşallah ilerleyen süreçte Kahramanmaraş’ta bu çalışmalara güç katacak. Örneğin Türkoğlu’ndaki tesisimizi 22 Şubat’ta açmıştık, 22 Mayıs’ta ihracata başladık. Burada 24 bin parça üretildi ve ihraç edildi. Buradaki kardeşlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Şu anki tahminime göre üretilen parça sayısı 30 bini geçti. Bugün Kahramanmaraş Türkoğlu tesislerinde üretilen parçalar Fransa’ya ve Amerika’ya gönderildi. Bu çalışmalara emek veren katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Kahramanmaraş’ta yapılacak yatırımlarla bu üretim gücü artarak devam edecek.”

“Bugün ektiğimiz tohumların yarın birer çınar ağacına dönüştüğünü göreceğiz”

Daha sonra Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Saim Dinç tarafından “Motorlar: Savunma Sanayi Örnekleri” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da bu alandaki en önemli bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Dinç, konuşmasının ilk bölümünde İstiklal Üniversitesi öğrencileriyle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu. “Bu gün amacımız biraz tohum ve fide ekmekti. O fidelerin gün geldiğinde koca çınarlara dönüştüğünü göreceğiz” diyen Dinç, şunları dile getirdi:

“Bu gençlerin bazıları çok büyük sorumluluklar alan yöneticiler olacaklar. Şimdi belki bilemezsiniz ama 10 -15 yıl sonra köklü çınar ağaçlarına dönüşeceksiniz. Ama bunun için hedef koyacaksınız, çok çalışacaksınız, kendinizi yetiştireceksiniz. Korkmayacaksınız, kaçınmayacaksınız, çok çalışmaktan, çok yorulmaktan, gayret etmekten kaçınmayacaksınız. Dolayısıyla 10 sene sonra çok önemli görevler yapmak istiyorsanız, daha büyük şeyler başarmak istiyorsanız,çalışarak, kendinizi geliştirerek, hedef koyarak, düşseniz de yeniden kalkıp devam edeceksiniz.”

Prof. Dr. Dinç, katılımcıların ilgiyle takip ettiği sunumunda, motorlar ve savunma sanayisindeki örnekleri hakkında teknik bilgiler aktararak katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Konferansın ikinci oturumunda ise KMTSO, TUSAŞ ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden temsilciler tarafından, Kahramanmaraş’ta yükselecek savunma sanayisine ilişkin detaylı bilgiler verildi. KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, “Kahramanmaraş Sanayisinin Devrimsel Dönüşümü: Savunma Sanayi Yatırımları”, TUSAŞ Sanayileşme DirektörüFatih Uysal tarafından, “Uluslararası ve Ulusal Eksende Havacılık Yapısallarındaki Gelişmeler: Kahramanmaraş Örneği” ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Fatih Bülbül tarafından “Kahramanmaraş Sanayi Dönüşümü: Mekânsal Altyapısının Hazırlanma Süreci” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Soru-cevap bölümü ile son bulan konferansa, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz,KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemür, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kahramanmaraş savunma sanayisinin geleceğine ışık tutan etkinlikte, Prof. Dr. Kirişçi tarafından Prof. Dr. Bozdoğan’a, Vali MükerremÜnlüer tarafından Prof. Dr. Dinç’e, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan tarafından KMTSO adına Genel Sekreter Yunus Atmalı’ya, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan tarafından TUSAŞ Sanayileşme Direktörü Fatih Uysal’a ve KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Fatih Bülbül’e plaket takdiminde bulunuldu.