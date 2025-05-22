Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında şirketin kuruluş sürecine geçilirken, Haziran ayında temel atma töreninin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yatırımcılara ortaklık imkânı sunan bu model sayesinde, gelen talepler doğrultusunda oluşan sermaye yapısıyla projenin kurumsal temeli atılmaya başlandı.

Bu önemli gelişme öncesinde, TUSAŞ tarafından Kahramanmaraş’ta yatırımcılara yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Expo Kelebek Bahçesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, TUSAŞ Mali İşler Direktörü İlhan Hazineli, Sanayileşme Direktörü Fatih Uysal, Üretim Operasyonları Direktörü Fatih Erdinç, İştirakler Müdürü Muhammet Ferit Altunsoy, Operasyonel Gelişim Müdürü Mustafa Yücel, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Dertli ve şirket hissedarları katıldı.

Hissedarlara Kapsamlı Bilgilendirme Yapıldı

Toplantıda, projenin mevcut durumu, yatırım takvimi ve üretim sürecine dair teknik ve stratejik bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, yatırım sürecinde gelinen nokta detaylı şekilde aktarılırken; projenin Kahramanmaraş’a sağlayacağı ekonomik katkılar, oluşturulacak istihdam olanakları ve ileri teknoloji üretim kapasitesi üzerinde duruldu. Katılımcılar, TUSAŞ yetkililerinden birinci elden bilgi alarak sürece dair görüş alışverişinde bulundu.

KMTSO ve TUSAŞ iş birliğiyle kurulan Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş., şehrin sanayi altyapısını ileri teknolojiyle buluşturmayı hedeflerken, savunma ve havacılık sanayisinde Kahramanmaraş’ı stratejik bir üretim üssüne dönüştürmeyi amaçlıyor.