TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleşen toplantı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra ekonomi yönetiminin tüm üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şurâya; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’da iştirak etti. Türkiye genelinden oda ve borsa başkanlarının yoğun katılım sağladığı toplantıda, iş dünyasının güncel sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, şurâda yaptığı konuşmada Kahramanmaraş iş dünyasının yaşadığı temel sorunları, bölgesel öncelikleri ve çözüm önerilerini dile getirdi. Deprem sonrası toparlanma sürecine dikkat çeken Başkan Buluntu, finansmana erişim, altyapı yatırımlarının hızlandırılması ve sanayicilere yönelik teşvik mekanizmalarının daha etkin hâle getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Buluntu, “Şehrimizin ekonomik önceliklerini ilgili Bakanlarımıza doğrudan iletme fırsatı bulduk. TOBB Türkiye Ekonomi Şurâsı, yalnızca mevcut sorunları aktarmak değil, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik adımların da şekillendiği önemli bir platform. Kahramanmaraş’ın üretim gücünü ve rekabet kapasitesini artırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.