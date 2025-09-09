Saldırıda 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu. Polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ve bir sivil vatandaş yaralandığı saldırı olayına ilişkin Terörle Mücadele ekiplerinin çalışmasıyla, saldırganla bağlantılı oldukları değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi ile saldırganın anne ve babasının da aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin çok yönlü sorguları sürerken, saldırganın bağlantıları araştırılıyor.