Tufanpaşa Mahallesi’nde iddiaya göre, “küfür” tartışması nedeniyle Özcan Özçelik ile M.T.T. arasında kavga çıktı. M.T.T., tabancayla Özçelik’i dört yerinden vurdu. Ağır yaralı olarak Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özçelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli M.T.T. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Özçelik’in yakınları, yaralı içeri alınmadan hemen önce sağlık görevlilerine saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, görevlilerin yaralıyı taşımaya çalıştığı sırada bazı kişilerin sağlık çalışanlarına yumruk attığı görüldü.

Memur-Sen Adana İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Bekir Nennioğlu saldırı olayına tepki gösterdi.