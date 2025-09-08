16 yaşındaki E.B. isimli saldırganın tüfekle ateş açması sonucu 2 polis şehit olurken, 1’i ağır 2 polis memuru yaralandı.

Bakan Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, “Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz, Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuştur. Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır, Murat Dağlı ise hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, saldırının faili olan 16 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını da duyurdu.