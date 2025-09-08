1920’lerin puslu günlerinde, Anadolu topraklarında yazılan destansı bir direnişin beyazperdedeki yankısı artık izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. “Esaretten Özgürlüğe” filminin ilk etabını oluşturan ve Fransız işgaline karşı verilen onurlu mücadeleyi konu alan “Kılıç Ali Bey” filmi, bugün saat 19.00'da Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki Rabia Parkı Amfi Tiyatro'da düzenlenecek görkemli gala ile sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Milli mücadelenin izini süren bu epik yapımın yönetmen koltuğunda Adanalı sinemacı Umut Bekler oturuyor. Geçmişin tozlu sayfalarını büyük bir özenle aralayarak Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği amansız mücadeleyi sahneye taşıyan Bekler, bu projeyle yönetmenlik kariyerinde önemli bir dönüm noktasına imza atıyor. Bekler, kentteki mülki ve idari amirlerle tüm vatandaşları bugünkü galaya davet etti.

Filmin başrolünde ise sinemanın emektar ismi, Kahramanmararaşlı oyuncu Kemal Traş yer alıyor. Kılıç Ali Bey karakterine hayat veren Traş’ın etkileyici performansı, halkın ve eleştirmenlerin şimdiden takdirini kazanmış durumda.

“Kılıç Ali Bey”in ilk galası Afşin’de

Yaklaşık bir ay süren çekimler boyunca Afşin, sadece bir set değil; aynı zamanda geçmişin ruhunun yeniden hayat bulduğu kutsal bir sahneye dönüştü. Mersin, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi illerde sürdürülen çekimlerin ilk ayağını oluşturan Afşin bölümü, yöre halkının da yoğun ilgisi ve desteğiyle bir direnişin görsel arşivi halini aldı.

Yönetmen Umut Bekler, bu tarihi projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş Afşin’de daha önce böyle bir proje gerçekleştirilmemişti. Bu toprağın hikâyesini bu toprakta anlatmak, benim için sadece bir sinema işi değil, bir vefa borcudur” diyerek duygularını dile getirdi.

Bugün Afşin’de gerçekleşecek gala, sadece bir filmin ilk gösterimi değil; aynı zamanda bir milletin onur mücadelesine tanıklık etme fırsatı sunuyor. “Kılıç Ali Bey” filmi, bu toprakların cesaretini, vatan aşkını ve özgürlük sevdasını beyazperdede yeniden haykırmaya hazırlanıyor.