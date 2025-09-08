Törene; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü İsmail Bakan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, siyasi parti il ve ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, oda ve STK başkanları, iş dünyasının temsilcileri, basın mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kahramanmaraş’ın yanısıra bölge illerden ve Türkiye’nin bir çok kentinden konukların katıldığı düğün töreninde, davetliler genç çifte mutluluk dileklerini iletirken, Kır ve Vatansever aileleri misafirleriyle yakından ilgilendi. Çiftin sevenleri, bu özel günde mutluluklarını paylaşmak için bir araya geldi.