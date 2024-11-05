Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehitlerin kıymetli emanetleri olan aileleri ve kahraman gazilerin her zaman yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu kapsamda düzenlenen gezi programında şehit yakınları ve gaziler, Türkiye’nin önemli mihenk taşlarından Çanakkale’yi ziyaret ederek tarihi mekânları yakından görme fırsatı buldu.

Düzenlenen gezide katılımcılar, tarih ve kültür mirasının yoğun olarak hissedildiği Çanakkale’de anlamlı duraklara uğradı. Truva Antik Kenti, Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Harp Müzesi, Aynalı Çarşı, Kilitbahir Kalesi, Troya Müzesi ve Çanakkale Kordonu gibi önemli yerleri gezen şehit aileleri ve gaziler, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan bu mekânlarda duygusal anlar yaşadı. Gerçekleştirilen geziyleşehit yakınları ve gazilere moral ve motivasyon sağlanırken program, şehitlerin mirası ve gazilerin kahramanlıklarını unutturmamak adına da büyük önem taşıyor.