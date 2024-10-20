Gül, veda konuşmasında şunları söyledi;

“Üyesi olmaktan onur duyduğum Kahramanmaraş Barosu’nun; 2018 - 2024 yılları arasında 3 dönem, Cumhuriyetimizin 100’üncü, Baromuzun 75’inci yılında, Baro Başkanı olma gururunu yaşattığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür eder şükranlarımı sunarım.

Görev süremde birlikte çalıştığım ve desteğini esirgemeyen Baromuzun Yönetim, Disiplin, Denetleme Kurulu Üyelerine, Türkiye Barolar Birliği Delegelerine, İlçe Baro Temsilcilerimize, Baromuzun Komisyon, Merkez ve Meclislerinde görev yapan meslektaşlarıma ve birlikte mesai yaptığım Baromuz personellerine gönülden teşekkür ediyorum, sağolsunlar.

2018 - 2024 Yılları arasında birlikte görev yaptığımız; Türkiye Barolar Birliği Başkanlarımız Av.Prof.Dr.Metin Feyzioğlu ve Kurul Üyelerine, Av.R.Erinç Sağkan ve Kurul Üyelerine, Baro Başkanlarımıza ve TBB personellerine çalışmaları için teşekkür ederim.

Devralacakları hizmet bayrağını daha ileriye taşımaları dileğimle, yeni seçilecek Baro Başkanı ve Kurul Üyesi meslektaşlarımı tebrik eder, başarılar dilerim.

İstemeden kırdığım, üzdüğüm, derdine ortak olamadığım meslektaşlarım başta olmak üzere tüm meslektaşlarımdan haklarını helal etmelerini diler, selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.”