Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kültürel çeşitlilik ve toplumsal uyumu ön plana çıkaran yeni belgeselini kamuoyuyla buluşturdu. “Yitik Miras” adlı bu çalışma, Gelecek Tasarımcıları Kulübü tarafından hazırlandı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ÜNİDES 2024-2025 destek programı kapsamında hayata geçirildi.

Belgesel, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.