Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık Çarşamba günü şehir genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuza geçti. Kış şartlarının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi adına Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde 7/24 esasına göre sahada olacak.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülecek çalışmalarda toplam 222 iş makinesi ve 330 personel görev alacak. Kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açmaması için ana arterler, bulvarlar, hastane yolları, kamu kurumları çevresi, toplu taşıma güzergâhları ve kritik noktalar öncelikli olarak açık tutulacak.

Ekipler; greyder, loder, dozer, kazıcı yükleyici, ekskavatör, kar küreme ve solisyon araçları ile kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamalarını aralıksız sürdürecek. Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından da meteorolojik veriler anlık olarak takip edilirken, olası olumsuzluklara karşı ekipler hızlı müdahale için hazır bekletiliyor. Vatandaşların güvenli ulaşımı ve şehir genelinde hayatın normal akışının devam etmesi için tüm birimler koordineli şekilde görev yapacak.

“Tüm İmkanlarımızla 7/24 Görev Başındayız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak, kış şartlarının şehir yaşamını olumsuz etkilememesi için tüm hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. 31 Aralık Çarşamba günü beklenen yoğun kar yağışı öncesinde araç, ekipman ve personel planlamalarımız eksiksiz şekilde yapıldı.

Şehir merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına 222 iş makinesi ve 330 personelimizle sahada olacağız. Kar küreme, tuzlama ve solisyon çalışmalarımız gece gündüz demeden sürdürülecek; özellikle acil ulaşım güzergâhları ve kritik noktalar öncelikli olarak açık tutulacak. Vatandaşlarımız karla mücadele taleplerini ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden 7/24 ekiplerimize bildirebilir” ifadelerine yer verildi.