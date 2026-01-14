Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yüksek kesimleri ve kırsal mahallelerde etkisini sürdüren kar yağışının günlük yaşamı ve ulaşımı aksatmaması için tüm birimleriyle sahada kesintisiz mesai yürütüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kar küreme, tuzlama ve solisyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ana arterler başta olmak üzere sorumluluk alanındaki tüm güzergâhlarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları yapılarak yollar ulaşıma açık tutuluyor.

Bu sayede sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının vatandaşların yaşamını olumsuz etkilememesi için ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğu vurgulandı. Vatandaşların karla mücadeleye ilişkin talep ve ihbarlarını ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden iletebileceği hatırlatıldı.