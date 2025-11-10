Eğitimde, personelin acil durumlarda doğru ve hızlı müdahale kabiliyetini artırmaya yönelik teorik ve uygulamalı içerikler sunuldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini artırmaya ve personelinin mesleki niteliğini güçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, belediye bünyesinde hizmet veren Şairler Tepesi ve Çamlıca Restoran personellerine yönelik kapsamlı bir ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitimde, personelin acil durumlarda doğru ve hızlı müdahale kabiliyetini artırmaya yönelik teorik ve uygulamalı içerikler sunuldu. Programda; yaralanmalara müdahale yöntemleri, temel yaşam desteği, kanama kontrolü, kırık ve çıkık durumlarında izlenmesi gereken ilk adımlar gibi hayati önem taşıyan konular ele alındı.Eğitim, yalnızca teorik anlatımla sınırlı tutulmayarak uygulamalı çalışmalarla desteklendi. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde öğrendikleri bilgileri birebir pratik ederek pekiştirme fırsatı buldu. Böylece personelin hem bilgi düzeyi hem de müdahale becerileri önemli ölçüde güçlendirildi.