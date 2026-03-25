Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür ve yayın faaliyetleri kapsamında şehrin tarihsel, kültürel ve gastronomi zenginliğini yansıtan değerlerini ölümsüzleştirerek tanıtmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, ‘Kahramanmaraş Turizm Rehberi’ ve ‘Kahramanmaraş Coğrafi İşaretli Ürünler’ adlı iki farklı eser yayımlanarak okurların ve kültür dünyasının beğenisine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel mirası koruma ve gelecek kuşaklara aktarma vizyonunun somut bir yansıması olan iki önemli eser, turizm rehberi olmanın ötesine geçerek Kahramanmaraş’ın hafızasını diri tutan önemli bir belge niteliği taşıyor.

Şehir Kimliğini Anlatan Kapsamlı Bir Çalışma

Kahramanmaraş’ın tarihinden coğrafyasına, kültürel varlıklardan doğal hazinelerine kadar geniş yelpazede bilgi ve güzergâhların yer aldığı ‘Kahramanmaraş Turizm Rehberi’ adlı eser, 356 sayfadan oluşuyor. Şehre gelen misafirlerin Kahramanmaraş’ı daha bilinçli, daha keyifli ve daha anlamlı şekilde gezmesine katkı sunan eserin en dikkat çekici kısmı ise ‘Bunları Yapmadan Dönme’ bölümü. Kahramanmaraş’ın ruhunu hissedebilecekleri deneyimleri anlatan bölüm, ziyaretçilere daha bilinçli, daha dolu ve daha keyifli bir gezi rotası oluşturma imkânı sağlıyor. Kahramanmaraş Turizm Rehberi’nin güncel formatına https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi/kahramanmaras-turizm-rehberi internet adresi üzerinden e-dergi formatında ücretsiz olarak erişime sunuluyor.

Tescilli Lezzetler Bir Arada

Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı bir diğer eser olan ‘Kahramanmaraş Coğrafi İşaretli Ürünler’ adlı kitapçık ise, Kahramanmaraş’ın zengin coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak için hazırlandı. Toplam 67 sayfadan oluşan eserde coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin tarihçesi, üretim süreçleri ve ayırt edici özellikleri detaylı bir şekilde ele alınıyor. Bu yönüyle eser, hem gastronomi meraklılarına hem de araştırmacılara rehberlik edecek nitelikte kapsamlı bir kaynak sunuyor. Maraş Çöreğinden Maraş Dondurmasına, Elbistan Kelle Peynirinden Maraş Tarhanasına kadar 31 farklı coğrafi işaretli ürünler kendine has özellikleri ve üretim gelenekleri, okuyuculara zengin bir içerikle aktarılıyor. Kahramanmaraş Coğrafi İşaretli Ürünler adlı esere ise https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi/kahramanmaras-cografi-isaretli-urunler internet adresinden e-dergi formatında erişilebiliyor.