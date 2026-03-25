Doğu batı aksında ulaşımı hızlandıracak projede ilk köprü geçişinin imalatı tamamlanma aşamasına geldi.

Kahramanmaraş’ta ulaşım altyapısını güçlendirmek, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım ağı sunmak amacıyla hayata geçirilen Sanayi Kavşağı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen dev yatırım, şehrin ulaşım vizyonunu yeniden şekillendirecek en önemli projelerden biri.

500 Milyon TL’lik Dev Yatırım

Projesi Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, yapım ihalesi ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Sanayi Kavşağı, 500 Milyon TL’lik bütçesiyle Kahramanmaraş ulaşım tarihinin en önemli yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Şehrin önemli ulaşım akslarından biri olan Doğu Çevre Yolu’nda hayata geçirilen proje, özellikle sanayi bölgesi başta olmak üzere birçok noktaya erişimi önemli ölçüde kolaylaştıracak.

İlk Köprüde Sona Gelindi

Proje kapsamında inşa edilen iki köprüden ilki büyük ölçüde tamamlandı. 7 ayak üzerine inşa edilen, 370 metre uzunluğa ve 9 metre genişliğe sahip köprüde artık son aşamaya gelindi. Modern mühendislik teknikleri kullanılarak inşa edilen yapı, bölgedeki trafik akışını kesintisiz hale getirecek önemli bir geçiş noktası olacak.İkinci köprüde ise temel hazırlık çalışmaları sürüyor.

Kesintisiz Ulaşım ve Güvenli Trafik

Sanayi Kavşağı’nın tamamlanmasıyla birlikte Doğu Çevre Yolu’na iki adet köprü kazandırılmasının yanı sıra yaklaşık 2 kilometrelik ayrılma ve katılma yolları ile yeni bağlantı arterleri de oluşturulacak. Bu sayede bölgede mevcut sinyalizasyon sistemleri kaldırılarak kesintisiz ulaşım sağlanacak.Proje, yalnızca trafik akışını hızlandırmakla kalmayacak; aynı zamanda sürüş güvenliğini de önemli ölçüde artıracak. Özellikle yoğun araç trafiğinin yaşandığı Doğu Çevre Yolu’nda trafik yükü azalacak, doğu-batı aksında ulaşım daha akıcı hale gelecek. Bununla birlikte sanayi bölgesi ve çevresindeki ticari alanlara erişim hızlanacak, bölgede yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bölge Ekonomisine Katkı Sağlayacak

Sanayi Kavşağı’nın tamamlanmasıyla birlikte sadece ulaşım değil, bölge ekonomisi de olumlu yönde etkilenecek. Lojistik süreçlerin hızlanması, sanayi üretiminin daha etkin şekilde pazarlara ulaştırılması ve ticari hareketliliğin artması hedefleniyor. Bu yönüyle proje, Kahramanmaraş’ın ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sunacak.

Yoğunluk Önemli Ölçüde Azalacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yaptığı açıklamada, “Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşım ağı sunmak adına önemli projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Sanayi Kavşağı da bu vizyonumuzun en güçlü örneklerinden biri. Karayolları Genel Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde yürüttüğümüz bu yatırım, Doğu Çevre Yolu’nda trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak. Aynı zamanda sanayi bölgemize erişim daha hızlı ve güvenli hale gelecek. Bu da hem ticari hayatı canlandıracak hem de vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak. Bu değerli yatırımın şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, milletvekillerimize ve büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.