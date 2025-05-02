Ateş, bu durumun insanlığa, vicdana ve hukuka aykırı olduğunu belirterek sorumluların mutlaka yargı önünde hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

"Bağışlar Bankada Bekletildi, Faize Yatırıldı"

6 Şubat depremi sonrası yapılan bağışların amacına ulaşmadan banka hesaplarında bekletildiğini ve faize yatırıldığını vurgulayan Ateş, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Depremin ilk günlerinde Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok şehir büyük bir felaket yaşadı. Yardımların acil bir şekilde depremzedelere ulaşması gerektiği bir dönemde, otomotiv sektöründen bazı firmalar 860.000 Euro bağış yaptı. Ancak bu paralar, Kızılay tarafından derhal deprem bölgesine ulaştırılmak yerine banka hesabında bekletildi ve 20 Mart’a kadar hiçbir işlem yapılmadı. Dahası, bu bağış faize yatırıldı. Bu kabul edilemez bir durumdur.”

"Kızılay’ın Faiz Uygulaması Hem Yasal Hem Ahlaki Değil"

Ateş, Kızılay’ın bağış paralarını faize yatırmasının hem vicdani hem de yasal açıdan sorunlu olduğunu belirtti. Kızılay’ın iç tüzüğüne ve Türkiye'deki yardım kuruluşlarıyla ilgili yasal düzenlemelere aykırı olduğunu ifade eden CHP İl Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir yardım kuruluşu olarak Kızılay’ın bağışları amacı dışında kullanması hem kendi iç tüzüğüne hem de yasal düzenlemelere ters düşmektedir. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi gereken bu ortamda bağış paralarının faize yatırılması hem ahlaki hem de hukuki açıdan son derece yanlış bir davranıştır.”

"Kahramanmaraşlı Olarak Feryat Ediyorum"

Ünal Ateş, açıklamasında özellikle Kahramanmaraş halkının yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekerek, bu olayı sadece bir siyasetçi olarak değil, depremi bizzat yaşamış bir Kahramanmaraşlı olarak değerlendirdiğini ifade etti:

“Bu açıklamayı sadece bir siyasi olarak değil, depremi en derinden yaşamış bir Kahramanmaraşlı olarak yapıyorum. İnsanlar hâlâ konteynerlerde barınıyor, temel ihtiyaçlar hâlâ karşılanmaya çalışılıyor. Böyle bir ortamda bağışların bekletilmesi ve faize yatırılması vicdanları derinden yaralamaktadır. Bu olayın sorumluları bir an önce tespit edilmeli ve yargı önüne çıkarılmalıdır.”