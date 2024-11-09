Yerel esnafı desteklemek ve halkın bütçesine katkı sağlamak amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği iş birliğiyle düzenlenen Derepazarı Esnafları İndirim Günleri, alışveriş tutkunları ve yerel esnafı bir araya getirmeye hazırlanıyor. 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak organizasyon, 17 Kasım Pazar gününe kadar sürecek ve vatandaşlara %20 indirim fırsatı sunacak.

Derepazarı Esnafları İndirim Günleri, hem Kahramanmaraşlılara hem de çevre illerden gelen ziyaretçilere yerel esnafı destekleme imkânı tanırken, vatandaşlara uygun fiyatlı alışveriş olanağı da sunuyor. Bir hafta boyunca devam edecek organizasyonda; giyimden ev eşyalarına, gıda ürünlerinden hediyelik eşyalara kadar pek çok kategoride geniş bir yelpazede indirimler uygulanacak.

Hem Yerel Esnaf Hem de Vatandaşlar Kazanacak

Büyükşehir Belediyesinden organizasyona ilişkin yapılan açıklamada; indirim günlerinin esnaflar için yeni müşteriler kazanma fırsatı yaratacağı ve vatandaşların ekonomik alışveriş yapmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. Derepazarı Esnafları İndirim Günleri’nin; şehir ekonomisine canlandırıcı bir etki yapması, esnafın satışlarını artırması ve halkın daha uygun fiyatlarla ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor.