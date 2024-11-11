Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özcan ve Şekerli Vakfı'nın iş birliğiyle bugün, toplumda yardımlaşma ruhunu pekiştirecek bir faaliyet gerçekleştirildi.

Osmanlı döneminde "Zimem Defteri" olarak bilinen ve borçlu vatandaşların veresiye borçlarının hayırseverler tarafından kapatılmasını amaçlayan bu gelenek, günümüzde de toplumsal dayanışmanın önemli bir simgesi olarak görülüyor. Bu sabah yapılan etkinlikte, Şekerli Vakfı aracılığıyla zimem defterindeki borçlar satın alındı ve birçok vatandaşın yükü hafifletildi. Bu tür organizasyonlar, özellikle ekonomik zorluklar yaşanan dönemlerde topluma nefes aldıran bir destek olarak değerlendiriliyor.

Dileyen hayırseverler, Şekerli Vakfı'nın Türk Lirası IBAN numarası olan TR98 0020 9000 0169 2135 0000 01 üzerinden katkıda bulunarak bu anlamlı geleneğe destek verebilirler. Yapılacak her bağış, zor durumda olan vatandaşlara yardım eli uzatılmasını sağlayacak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirecektir.