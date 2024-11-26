Geçim sıkıntısının yanı sıra dükkan kirası, elektrik, su gibi temel giderlerini dahi karşılayamayan esnaflar, adeta kan ağlıyor. Şehirdeki ekonomik zorluklara dikkat çeken esnaf temsilcileri, mücbir sebep halinin 30 Kasım’da sona ereceğini hatırlatarak, bu sürecin uzatılmasını talep ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Büyük Umut Bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Kasım Cumartesi günü Kahramanmaraş’a yapacağı ziyaret, esnaf ve sanatkârlar arasında umut ışığı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgeye yönelik yeni destek paketleri açıklamasını bekleyen esnaflar, bu ziyaretin ekonomik darboğazdan çıkış için bir fırsat olmasını temenni ediyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanvekili Eyyüp Zıba, esnafın içinde bulunduğu çıkmazı şu sözlerle dile getirdi:

“Deprem yaşamış esnafımız adeta kan ağlıyor. Bırakın geçinebilmeyi, dükkan kirası, elektrik ve su parası gibi temel giderlerini dahi ödeyemiyorlar. Mücbir sebep hali 30 Kasım’da sona eriyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize teşrif edeceği gün, bu durum yeniden uzatılır. Esnaf ve sanatkarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızdan müjdeler beklediğini unutmamalıyız.”

Esnaf Temsilcilerine Tepki!

Eyyüp Zıba, ayrıca esnaf temsilcilerinin esnafın sorunlarına odaklanmak yerine farklı organizasyonlarda bulunmasına tepki gösterdi. Açıklamasında, “Esnaf temsilcileri bu günlerde turizmin başkentinde 7 yıldızlı otellerde seminer peşinde. Peki ne olacak bu karakış kesatlığı yaşayan esnaf ve sanatkarın durumu?” diyerek, temsilcilerin esnafa karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti, şehrin ekonomik sıkıntılarının çözümüne yönelik adımlar atılması için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Esnaf, mücbir sebep süresinin uzatılması, destek kredilerinin artırılması ve yeni teşvik paketleri gibi müjdelerle karşılaşmayı umut ediyor.