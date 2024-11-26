Sadece bugünü değil, geleceği de planlayarak hedefler belirleyen ve üstlendiği sorumlulukla rutin belediyecilik hizmetlerinin dışına çıkarak ilçesini daha yaşanabilir, model ve modern statüye kavuşturmak amacıyla projeler üreten Hanifi Toptaş öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, tarihi öneme haiz bir çalıştaya ev sahipliği yapacak.

Her alandaki faaliyetleriyle çok daha güçlü bir altyapı oluşturduğu Onikişubat’ın, turizmden de hak ettiği payı almasını hedefleyen Başkan Toptaş, Bölgesel Kalkınma Odaklı Kahramanmaraş Turizm Çalıştayı düzenliyor.

Sadece bölge turizmini değil, aynı zamanda şehir planlaması ve kalkınmayı da ele alan çalıştaylaturizmde sürdürülebilir projeler geliştirmek hedefleniyor.

Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğindeki Bölgesel Kalkınma Odaklı Kahramanmaraş Turizm Çalıştayı, 28-29 ve 30 Kasım tarihlerinde Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecek.

Çalıştay, önemli bir dönüm noktası olacak

Türkiye genelindeki 25 üniversiteden 54 akademisyen bir araya gelerek, bölgenin turizm, gastronomi ve şehir planlaması alanlarındaki kalkınma hedeflerine katkıda bulunacak.

ÇalıştaylaOnikişubat Belediyesi’nin turizme verdiği destek, ilçenin kalkınmasında önemli bir dönüm noktası olacak.

Kentin turizm potansiyelini artırmayı hedefleyen Onikişubat Belediyesi’nin bu girişimi, yerel yönetimlerin turizm, şehir planlama ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında nasıl bir öncü rol üstlenebileceğini de gözler önüne sererken, çalıştayın sonuçlarının tüm bölgeye değer katması bekleniyor.

Kahramanmaraş Turizm Çalıştayı, bölgesel kalkınmaya yönelik bir model sunarken, kentin turizm potansiyelini daha etkin bir şekilde değerlendirmesi için önemli bir fırsat yaratacak. Çalıştayda geliştirilecek projeler ve öneriler, sadece Kahramanmaraş’ı değil, Türkiye’nin diğer bölgelerini de olumlu yönde etkileyecek.

Çalıştayın amacı Onikişubat’ı turizmde marka haline getirmek

Çalıştay, Onikişubat’ın zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bölgenin turizm altyapısını geliştirmek amacıyla düzenleniyor. Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yaptığı açıklamada, çalıştayın bölge turizmine ivme kazandıracağını belirtti. Başkan Toptaş, “Bölgesel kalkınmanın önemli bir parçası olan turizm sektöründe Onikişubat’ımızın değerlerini hak ettiği yere taşımak için bu çalıştayı düzenliyoruz. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden değerli akademisyenlerin katkılarıyla, şehrimizin doğal güzelliklerini, gastronomi kültürünü ve tarihi dokusunu ön plana çıkaracak stratejiler geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Çalışma Programı ve Öne Çıkan Etkinlikler

Çalıştay, ilk gün olan 28 Kasım’da şehir gezisiyle başlayacak. Çalıştayın ikinci günü olan 29 Kasım, yoğun bir programla katılımcılara ev sahipliği yapacak. İlk bölümde Kahramanmaraş tanıtım filmi ve Germanicia Çok Sesli Korosu’nun dinletisiyle başlayacak çalıştay, açılış ve protokol konuşmaları ile devam edecek.

Programın devamında, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mesut Doğan, Cumhuriyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Koç ve Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, turizm sektöründeki akademik çalışmalardan örnekler sunarak katılımcılara yol gösterecek. Çalıştay boyunca dört ayrı temada grup çalışmaları ve sorunların tartışılması da planlanıyor.

Akıllı Destinasyon ve Turizmde Dijitalleşme, Destinasyon Yönetimi, Tanıtımı ve Markalaşma, Turizm Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turistik Ürünler ve Turizmde Altyapı, Eğitim ve İstihdam konularında çalışma grupları oluşturulacak.

Workshop ve Canlı Mutfak Sunumları

Çalıştayın en dikkat çekici etkinliklerinden biri de workshop oturumları olacak. Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Uçuk,Araş. Gör. Cennet Nergis Taşkesen, Şef Hülya Karadal ve Dr. Öğr. Üyesi Cihan Canbolat’ın eşliğinde düzenlenecek canlı mutfak sunumlarıyla, Kahramanmaraş mutfağının eşsiz tatları katılımcılara tanıtılacak. Bu etkinlikte hem şehrin gastronomi potansiyeline dikkat çekilecek hem de turizmin mutfak kültürüyle nasıl desteklenebileceği vurgulanacak.

Kahramanmaraş’ın Turizm Potansiyeli Masaya Yatırılıyor

Kahramanmaraş, zengin mutfak kültürü ve doğa harikalarıyla, turizm açısından büyük bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediği de bir gerçek. Çalıştay kapsamında, bu sorunların çözümü için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlenecek. Özellikle dijitalleşme ve akıllı destinasyon yönetimi konularında atılacak adımlar, şehrin turizmini yeni bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Katılımcı Akademisyenlerden Beklentiler

Türkiye’nin dört bir yanından gelen akademisyenler, çalıştay boyunca bilgi birikimlerini ve tecrübelerini paylaşacak. Turizm, gastronomi, şehir planlaması ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda uzman olan akademisyenlerin, bölgenin mevcut durumunu değerlendirerek çözüm önerileri sunması bekleniyor. Çalıştay sonunda hazırlanacak rapor, Kahramanmaraş’ın turizm sektöründeki yol haritasını şekillendirecek.