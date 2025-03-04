Kahramanmaraş Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş bunun doğru olmadığını, 12.5 TL'lik fiyatın geçerli olduğunu ifade etti.

Bugün bazı yerel basın organlarında Kahramanmaraş'ta ekmek fiyatlarının 12.5 TL'den 10 TL'ye çekildiği yönünde haberler yer aldı.

Habere göre, Kahramanmaraş Bakkallar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özsoy “Vatandaşlarımızın sesini duyduk ve gereken adımı attık. Ekmek, temel bir ihtiyaçtır. Bu tür zamlar, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı zor durumda bırakıyor. Bu nedenle, zam kararını geri çekme kararı aldık” diyerek ekmek fiyatının düşürüldüğünü söyledi.

Kahramanmaraş Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş ise Fiyat düşürülmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Güneş, "Yeni fiyatı aldıktan sonra bazı fırınlar uygulamayacaklarını söyleyerek 10 TL'den satmaya devam etti. Bunun nedeni de bayi rekabeti. Ama diğer bütün fırınlar ekmeği tezgahta 12.5 TL'den satmaya devam ediyor. Ben de fırınımda 12.5 TL'ye satıyorum" diye konuştu.