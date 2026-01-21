Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), şehir genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren şehir genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.AKOM tarafından paylaşılan meteorolojik değerlendirmede, yağışların ilk etapta karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı, ilerleyen saatlerde ise sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kuvvetli kara dönüşeceği belirtildi. Tahminlere göre, şehir merkezinde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetre, rakımı yüksek bölgelerde ise 20 santimetrenin üzerine çıkması öngörülüyor.Yağışların 23 Ocak Cuma günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Olumsuzluğa Mahal Vermemek İçin Ekipler Görev Başında

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışının ulaşımda ve günlük yaşamda aksamalara neden olmaması için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu vurgulandı. Ekiplerinin, yağışların başlamasıyla birlikte şehir genelinde sahada aktif olarak görev yapacağı, ana arterlerve kritik güzergâhlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü süreçte vatandaşların karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden bildirebilecekleri hatırlatıldı.