Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarının etkisini yoğun şekilde hissettirdiği Göksun,Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Çağlayancerit kırsalında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak ve kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla, ekipler gece gündüz demeden sahada çalışıyor. Kar yağışının etkili olduğu noktalarda yollarda biriken karı temizlemek ve buzlanmanın önüne geçmek için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, yerleşim yerlerininulaşıma açık tutulması noktasında büyük bir özen gösteriyor.

Ekipler 7/24 Görev Başında

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kış şartlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların 7/24 kesintisiz sürdüğü belirtildi. “Şehir genelinde etkisini gösteren kar yağışı dolayısıyla tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Özellikle Göksun, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Çağlayancerit kırsalında yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımlarının aksamaması ve hayatlarının olumsuz etkilenmemesi için kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yerleşim yerlerine ulaşımın kesintisiz sağlanması önceliğimiz. Vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve talepler hızlı bir şekilde değerlendirilmekte olup, ekiplerimiz acil durumlara anında müdahale ediyor.”