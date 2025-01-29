Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehirde devam eden ve planlanan yatırımlara yönelik temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile bir araya geldi.

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül’ün de yer aldığı ziyarette, Kahramanmaraş’ın imar ve inşası kapsamında yürütülen projeler masaya yatırıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede, Kahramanmaraş’ın altyapı, üstyapı ve sosyal projeler başta olmak üzere birçok alanda devam eden ve planlanan yatırımları detaylı bir şekilde ele alındı. Özellikle, 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yeniden imarı sürecinde hayata geçirilen projeler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirildi.

Yatırımlar Artarak Devam Edecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, görüşmenin Kahramanmaraş’ın geleceği açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, şehrin kalkınması adına yapılan çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın yeniden imarı ve inşası noktasında çok önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel ile bir araya gelerek şehrimiz için büyük önem arz eden projeleri detaylı bir şekilde ele aldık. Depremin ardından Kahramanmaraş’ımızın daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması için başlattığımız çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hem altyapı hem de üstyapı yatırımlarımızı titizlikle yürütüyor, vatandaşlarımızın daha yaşanabilir bir şehirde hayatlarını sürdürmeleri için gereken adımları atıyoruz. Önümüzdeki süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içinde, Kahramanmaraş’ımız için en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” cümlelerini kaydetti.