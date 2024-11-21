Başkan Görgel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Alt ve üst yapı çalışmalarımızın yanı sıra spor yatırımlarımızın ele alındığı oldukça verimli bir toplantı oldu. Bakanlarımız Murat Kurum ve Osman Aşkın Bak’a şehrimize gösterdikleri ilgi ve verdikleri destek için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Murat Kurum’dan Müjdeler: “2025’e Kadar 68 Bin 876 Konut ve İş Yeri Teslim Edilecek”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’taki yeniden inşa çalışmalarında gelinen son durumu değerlendirdi. Bakan Kurum’un açıklamaları, depremin yaralarını hızla sarmak için yürütülen çalışmalara ilişkin önemli detaylar içeriyor.

Bakan Kurum’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

• Bugüne kadar: 23 bin 899 konut ve iş yeri teslim edildi.

• Hedef: 2025 yılı sonuna kadar toplam 68 bin 876 konut ve iş yeri tamamlanacak.

• Planlanan: 63 bin 30 konut ve 5 bin 846 iş yeri vatandaşlara teslim edilecek.

Bakan Kurum, çalışmaların sadece rakamlardan ibaret olmadığını, Kahramanmaraş’ın yeniden güçlü bir şehir kimliği kazanması için kapsamlı projelerin yürütüldüğünü vurguladı. Kurum, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile bir araya gelerek projelerin son durumunu değerlendirdiklerini belirtti.

Depremden Sonra Umutların Şehri

Şubat ayında yaşanan yüzyılın felaketinin ardından Kahramanmaraş, Türkiye’nin dört bir yanından gelen desteklerle yeniden ayağa kalkmaya devam ediyor. Bakanlıkların desteğiyle hayata geçirilen projeler, şehrin modern altyapı ve sosyal imkanlara sahip bir merkez haline gelmesini hedefliyor.

Özellikle gençlere yönelik spor yatırımlarıyla şehrin sosyal hayatını da canlandıracak projelerin devreye alınması planlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın desteğiyle hayata geçecek spor tesisleri, Kahramanmaraş’ın geleceği için sosyal bir kalkınma hamlesi olarak değerlendiriliyor.

2025’e Doğru: Yeni Kahramanmaraş İçin Gece Gündüz Çalışma

Yapılan açıklamalar, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve hedeflerin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacağını gösteriyor. Vatandaşlar, Bakan Kurum’un müjdelerini memnuniyetle karşılayarak, şehrin yeniden ayağa kalkışında umutlarının daha da güçlendiğini dile getiriyor.

Kahramanmaraş’ın yaralarını hızla saracak bu projeler, hem fiziksel hem de sosyal anlamda daha güçlü bir şehir oluşturma hedefini yansıtıyor. Deprem sonrası başlayan bu büyük seferberlik, Kahramanmaraşlıların geleceğe daha umutla bakmasını sağlıyor.