Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 22 Kasım Cuma günü açılışı gerçekleştirilecek 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı öncesi KAFUM’da yürütülen son hazırlıkları yerinde inceledi.

Ardından Kitap Fuarı’na ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinin ardından her alanda şehrimizin imar ve inşası devam ederken bu süreçte kültürel faaliyetleri de çok önemsiyoruz. Bu kapsamda geleneksel hale gelen kitap fuarımızın bu yıl 9’uncusunu düzenleyeceğiz. Kahramanmaraş için Kitap Fuarı çok önemli. Anadolu’nun en büyük kitap fuarını şehrimizde düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“500’ü Aşan Yayınevi ve Edebiyatçı Okurlarla Buluşacak”

500’ün üzerinde yayınevi, yazar, şair ve edebiyat insanının Kahramanmaraş’ta okurlarla bir araya geleceğini vurgulayan Başkan Görgel, “22 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında fuarımız okurları ağırlayacak. Fuar boyunca 500’ü aşan yayınevi, yazar, şair ve edebiyat insanını şehrimizde misafir edeceğiz. Yazar İsmail Kara, fuarımızın onur konuğu. Nurullah Genç, Yusuf Kaplan, Vehbi Vakkasoğlu, Hayati İnanç, Bestami Yazgan, Ali Ural, Selahattin Yusuf, Tufan Gündüz, Beyhan Budak, Uğur Batı gibi birbirinden değerli isimler burada okurlarla buluşacak. Şiir ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş’ımızın şair ve yazarları da fuarımızda hemşehrilerimizle beraber olacak. Fuar boyunca konferans, söyleşi ve imza günleri yapacağız” cümlelerini kaydetti.

Çocukların Fuarı Olacak

Özellikle çocukların fuara katılımını sağlamak için çeşitli çalışmaların yapıldığını açıklamalarına ekleyen Başkan Fırat Görgel, “Dene-yap atölyelerimizle fuar alanımızı canlı tutacağız. Fuar boyunca 30 bin yavrumuza hediye çekleri dağıtacağız. Bu fuarımızı görmeyen tek bir çocuğumuz kalmasın istiyoruz. Bunun için de kırsal mahallelerimizdeki yavrularımızın da ulaşımını sağlayarak fuarımıza getireceğiz. Kitap Fuarı’nın tıpkı Ağustos Fuarı gibi şehrimizin birleşmesi ve bütünleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

“Tüm Hemşehrilerimizi Fuarımıza Bekliyoruz”

Vatandaşların fuara ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz ring seferleri düzenleneceğini de açıklamalarına ekleyen Başkan Görgel, “Fuarımız 1 Aralık tarihine kadar 09.00 ile 21.00 saatleri arasında açık olacak. Okurlarımızın fuara ulaşımını kolaylaştırmak için fuar boyunca her gün Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden KAFUM’a ücretsiz ring seferleri düzenleyeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi ve ülkemizin dört bir yanından edebiyatseverleri kitap fuarımıza bekliyoruz. Fuarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.