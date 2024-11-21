Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmayı amaçlayan konferansta, bölgedeki yeniden inşa süreci detaylı şekilde ele alındı.

2023’te yaşanan yıkıcı depremler, Hatay ve Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok şehirde hayatı durma noktasına getirdi. TÜİK verilerine göre, bölgede yaşayan nüfusun %50’den fazlası geçimini küçük işletmelerden sağlıyordu ve bu işletmelerin büyük bir kısmı kadınlar tarafından yönetiliyordu. Depremler sonrası işletmelerin %70’i faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı ve özellikle kadın girişimciler ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Ancak kriz dönemleri aynı zamanda fırsatları da beraberinde getiriyor. Eleleyiz Projesi, bu zorlukları fırsata çevirmek için kadın girişimcilerin işlerini yeniden yapılandırmalarını ve ekonomik faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmelerini destekleyen bir platform sundu.

ELELEYİZ PROJESİ: KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN BİR DESTEK EKOSİSTEMİ

Eleleyiz Projesi kapsamında, başvuru yöntemiyle seçilen 30 kadın girişimciye özelleştirilmiş eğitim ve iş geliştirme danışmanlığı desteği sağlandı. Eğitim programı kapsamında:

- Pazara erişim,

- Finansal yönetim,

- E-ticaret,

- Dijital pazarlama

gibi kritik konularda eğitimler verildi.

İş geliştirme danışmanlığı sonucunda iş planı oluşturan kadın girişimcilerin, bu planları hayata geçirebilmeleri için nakdi hibeler sağlandı. Ayrıca proje kapsamında kadınların tedarik zincirlerine dahil olmaları teşvik edildi. Düzenlenen eşleştirme etkinlikleri, kadın girişimcilerin ağlarını genişletmelerine ve işletmelerini sürdürülebilir bir şekilde geliştirmelerine olanak sağladı.

KADIN GİRİŞİMCİLER KONFERANSTA BULUŞTU

Eleleyiz Projesi, Fondation de France ve TheCanadaFundforLocalInitiatives katkılarıyla düzenlenen “Yeniden İnşa Sürecinde Kadın Girişimciler” başlıklı özel bir konferansa ev sahipliği yaptı. Expo Arasta Çarşısı Toplantı Salonu’nda SEDEFED (Sektörel Dernekler Federasyonu) ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte:

- Deprem bölgesindeki kadın girişimcilerin karşılaştıkları zorluklar,

- İşlerini yeniden yapılandırırken elde ettikleri başarı hikayeleri,

- Kadının ekonomik güçlenmesine yönelik fırsatlar,

- Yerel aktörlerin ve özel sektörün desteğiyle hayata geçirilen projeler

ele alındı.

Etkinlik, uzman konuşmacılar ve başarılı kadın girişimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

KMTSO BAŞKANI BULUNTU: “KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZ İÇİN GÜÇLÜ BİR EKOSİSTEM OLUŞTURULUYOR”

Toplantıda konuşan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu şunları söyledi: “Bu etkinlik, sadece bir konferans değil, aynı zamanda bölgemizin yeniden ayağa kalkmasına öncülük eden kadın girişimcilerimizin gücünü ve azmini kutladığımız bir platformdur. 2023 yılında yaşadığımız büyük felaketlerin ardından, sadece fiziki yapılarımız değil, toplumsal yapımız da ciddi bir sarsıntı geçirdi. Hatay ve Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok şehirde kadınlar, ailelerine ve topluma katkı sağlamak adına kendi işlerini sürdürüyorlardı. TÜİK verilerine göre, bölgede küçük işletmelerin büyük bir kısmının kadın girişimciler tarafından yönetildiğini biliyoruz. Depremler sonrası bu işletmelerin çoğu faaliyetlerine son vermek zorunda kaldı, ancak unutulmamalıdır ki krizler, aynı zamanda fırsatların doğmasına da zemin hazırlar. Bugün, “Eleleyiz Projesi” gibi girişimler sayesinde, kadın girişimcilerimiz sadece işlerini yeniden kurmakla kalmayıp, sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için önemli adımlar atıyorlar. Proje kapsamında sağlanan eğitimler, danışmanlık desteği ve nakdi hibelerle kadın girişimcilerimizin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için güçlü bir ekosistem oluşturuluyor. Bu tür projeler, kadınların ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkılarını artırmak için büyük bir fırsat sunuyor.”

“KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu tür projelere katkı sağlamak ve kadın girişimcilerimizi desteklemek için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Deprem sonrası toparlanma sürecinde kadınlarımızın toplumsal hayata katılımı, sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel kalkınmamızın da temel taşlarını oluşturacaktır. Bugün burada bu sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, kadın girişimcilerimizin azim ve başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”

İNGEV BAŞKANI ÇAKIR: “KADINLARIMIZIN KALKINMASI ÜLKEMİZ İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ”

İNGEV Başkanı Vural Çakır, şunları kaydetti: “Bu etkinlik, sadece kadın girişimcilerimizin yaşadığı zorlukları ele almakla kalmayıp, aynı zamanda onların güçlenmesine ve ekonomik hayata katkılarına daha fazla odaklanmamız gerektiğini de hatırlatmaktadır. İNGEV olarak, kadınların ekonomik kalkınmadaki rolünü her zaman çok önemli bir alan olarak gördük. Bu bağlamda, Eleleyiz Projesi gibi girişimlerle, kadın girişimcilerimize işlerini yeniden yapılandırma, sürdürülebilir bir şekilde büyütme ve tedarik zincirlerine dahil olma gibi fırsatlar sunduk. Projemiz, kadın girişimcilerimizin sadece ekonomiye katkı sağlamakla kalmayıp, toplumsal kalkınmaya da katkı sunduklarını gösteren önemli bir örnek teşkil etmektedir. Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde kadınların güçlü bir rol oynaması, sadece bu bölgenin değil, tüm ülkemizin kalkınması açısından büyük bir öneme sahiptir. İnsani Gelişme Vakfı olarak, kadınların ekonomik hayata daha güçlü bir şekilde katılmalarını sağlamak için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.”

TOBB KAHRAMANMARAŞ KGK BAŞKANI KENGER: “HER ZAMAN KADINLARIMIZIN YANINDA OLDUK VE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Toplantıda TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger ise şu ifadelere yer verdi: “2023 yılında yaşadığımız depremler, hepimiz için derin izler bıraktı. Ancak bizler, bu zorlukların karşısında dayanışma ve azimle güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı başardık. Kadın girişimcilerimiz, bu sürecin en önemli aktörlerinden biri olarak, bölgemizin ekonomik ve sosyal yeniden yapılanmasında hayati bir rol üstlenmektedir.TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu olarak, her zaman kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Deprem sonrası dönemde, girişimci kadınlarımızın işlerini yeniden kurabilmeleri, dijital dönüşüm süreçlerine adapte olabilmeleri ve sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilmeleri için birçok proje ve etkinlik gerçekleştirdik.“Eleleyiz Projesi” gibi çalışmalara katkı sağlamak, kadınlarımızın başarı hikayelerini daha da yaygınlaştırmak ve onların ekonomik hayatta daha güçlü bir yer edinmelerine destek olmak bizler için gurur vericidir.Bugün burada, kadın girişimcilerimizin azmine, başarılarına ve potansiyellerine bir kez daha şahit oluyoruz. Bu yolculukta emeği geçen tüm paydaşlara ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın gücüyle yarınlarımızı hep birlikte inşa edeceğimize inanıyorum.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN YEŞİL DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ

Konferansın sonunda, EYODER tarafından kadın girişimciler ve KOBİ’lere yönelik “Yeşil Dönüşüm” atölyesi düzenlendi. Bu atölye, kadın girişimcilerin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine destek olmayı hedefliyor.