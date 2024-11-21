22 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 9. Uluslararası Kitap Fuarı için vatandaşların fuar alanına kolayca ulaşabilmesi adına ücretsiz ring seferleri başlatılıyor. Büyükşehir Belediyesi, fuar süresince Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden KAFUM Fuar Alanı’na düzenli otobüs seferleri sağlayacak.

Seferler, 22 Kasım Cuma günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak ve saat 20.00’ye kadar devam edecek. Fuardaki diğer günlerde ise ilk otobüs 09.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden hareket edecek ve her saat başı kalkış yapacak. Akşam seferleri ise saat 20.00’de son bulacak. KAFUM’dan dönüş yapmak isteyen ziyaretçiler için de düzenli seferler planlandı. İlk otobüs saat 09.30’da KAFUM’dan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne hareket edecek.

Dönüş seferleri, bir saat aralıklarla devam edecek ve son otobüs saat 20.30’da yola çıkacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; ziyaretçilerin fuar deneyimini daha eğlenceli hale getirmek için gerekli ulaşım düzenlemelerinin yapıldığı ve toplu ulaşım ile ilgili 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.