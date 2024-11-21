Ziyarete rehberlik eden İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Melih Eyitmiş, şunları söyledi:

"Kipaş Tekstil, üretim kapasitesi ve teknoloji yatırımlarıyla yalnızca şehrimizin değil, ülkemizin önemli değerlerinden biri. Hayatında ilk kez fabrika gören öğrencilerimiz için bu deneyim, bakış açılarını genişleten bir fırsat oldu. Bundan 30 yıl önce Sümerbank’ta staj yapmış biri olarak, teknolojinin ulaştığı seviyeyi görmek beni de gururlandırdı.Kipaş Holding çatısı altında; entegre bir yapıyla kağıttan elektriğe, çimentodan eğitime ve iplikten Lee Cooper markasına kadar uzanan bu başarı hikayesinin bir parçası olan herkese teşekkür ederim.”

Gezi sırasında Kipaş Tekstil yöneticileri, üretim süreçlerini ayrıntılarıyla anlatırken öğrenciler de teoride öğrendikleri bilgilerin uygulamaya nasıl dönüştüğünü yerinde görme şansı yakaladı. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyitmiş, bu anlamlı deneyime katkı sağlayan tüm yöneticilere teşekkürlerini iletti.

Kipaş Tekstil, yalnızca üretimde değil, bilgi ve deneyim paylaşımıyla da gençlerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu tür ziyaretler, geleceğin ekonomistleri için eşsiz bir ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.