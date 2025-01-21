Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Afet Koordinasyon Merkezi, 22 ve 23 Ocak tarihlerinde şehir genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Özellikle şehir merkezinin yüksek kesimleri ile Afşin, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde etkili olması beklenen yağışlar için hazırlıklar tamamlandı.

Meteorolojik verilere göre yağışların 22 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’da başlamasının ve 23 Ocak Perşembe günü saat 20.00’a kadar aralıklarla devam etmesinin öngörüldüğü belirtildi. Kar yağışı ve karla karışık yağmurun ulaşımı ve günlük hayatı olumsuz etkileme ihtimaline karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Büyükşehir Ekiplerinden Yoğun Hazırlık

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı alınan önlemler hakkında bilgi verildi. Açıklamada, kar küreme, tuzlama ve yol açma ekiplerinin her türlü duruma müdahale edecek şekilde hazır bekletildiği ifade edildi. Şehir genelinde kritik bölgelerde tedbirlerin artırıldığı ve ulaşımın aksamaması için çalışmaların planlandığı vurgulandı.