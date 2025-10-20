Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’na vatandaşların daha rahat ulaşabilmesi için ücretsiz ring seferleri başlattı. Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuara ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla hayata geçirilen uygulama, fuar süresince hizmet vermeye devam edecek.Her gün 10.00 ile 21.00 saatleri arasında düzenlenen ring seferleri, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ile KAFUM arasında gerçekleştirilecek. Otobüsler KAFUM’dan 10.00’da seferlerine başlarken, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nden ise 10.30’da hareket edecek.Vatandaşlar, gün boyu birer saatlik aralıklarla düzenlenen seferlerle fuar alanına rahatça ulaşabilecek. Ayrıca toplu ulaşım ağında yapılan düzenlemeyle 36/B ve 38 numaralı otobüs hatlarının güzergahları KAFUM’a kadar uzatıldı. Böylece şehir merkezinin farklı noktalarından da fuar alanına kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.